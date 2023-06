Scénario catastrophe et inondations : un exercice de grande ampleur a été mené dans cette commune de l'Aveyron

La rupture du barrage de Castelnau-Lassouts a été simulée dans le village au clocher tors pour se préparer et se coordonner en cas de crise majeure, inondations ou attentats, par exemple.

"On a déjà plein de questions", glisse Bernard Scheuer, maire de Saint-Côme-d’Olt. Il n’est pas encore 11 h ce matin-là. Mme Verlaguet a été évacuée, le stock d’eau et de nourriture a été assuré par Ginette, Franck se rend dans les jardins pour vérifier s’il y a des gens, c’est l’effervescence en mairie, et tout autour du village au clocher tors, de façon fictive. Cela fait vingt-quatre heures que la commune reçoit des messages pour se préparer au pire.

En effet, Saint-Côme-d’Olt, comme Estaing et Boisse-Penchot participent à un exercice de sécurité civile orchestré depuis la préfecture, en lien avec la gendarmerie, la police, les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), les pompiers et EDF pour simuler la rupture du barrage de Castelnau-Lassouts en amont.

Épisodes cévenols

Le scénario catastrophe prévoit 6,30 m de crue soit trois mètres à Espalion. C’est pire que la crue de 2003, pire aussi que la tempête de 2019 mais au vu du contexte climatique, il est bon de prévoir le pire. « Ce n’est pas un attentat terroriste comme ce fut le cas en Ukraine », insiste le lieutenant Serge Rieutort, chef du centre de secours du Nord-Aveyron, "mais des épisodes cévenols".

Il est 11 heures. L’évacuation commence. La salle des fêtes permet d’accueillir 700 places, soit 175 personnes allongées. La secrétaire de mairie doit appeler la zone artisanale pendant que les résidents du camping (39 comptabilisés) plus les deux responsables sont les premières des 162 personnes à devoir être évacuées à la salle des fêtes. "La préfecture dit d’attendre l’évacuation, ce qui est réconfortant", assure le lieutenant Serge Rieutort.

Chacun joue sa partition à la perfection. Des tableaux sous forme de colonnes sont remplis et une carte de la vallée du Lot est dépliée et accrochée au mur. Car le risque n’est pas de perdre deux Plus Beaux Villages de France, mais d’emporter toute une vallée. "Cet exercice permet de mettre en action le plan particulier d’intervention de la préfecture, le plan opérationnel d’EDF et le plan communal de sauvegarde", rappelle en ce sens le lieutenant Serge Rieutort.

"On perd le contrôle"

Sur ce point, la mise en pratique a du bon et permet de lister les progrès au fil des exercices. "C’est l’importance de l’expérience et du listing", résume Bernard Scheuer qui a déjà pris part à un exercice similaire. Sans toutefois masquer des zones d’ombre comme le nombre incalculable de marcheurs en cette période touristique sur le chemin de Compostelle. "On ne maîtrise pas le nombre, ce qui me perturbe c’est que l’on perd le contrôle du camping et des gîtes", poursuit l’édile qui remplit pleinement sa fonction d’assurer la sécurité de ses administrés. En écho là aussi à la triste actualité, il est bon de le rappeler.

Une sono est installée sur un véhicule pour alerter la population. La gendarmerie d’Espalion est appelée. "C’est un exercice", répète le maire. La maison de retraite Les Galets d’Olt a les pieds dans l’eau. Le barrage cède à 17 heures comme celui de Malpasset le 2 décembre 1959 à Fréjus entraînant 423 morts. à Saint-Côme, les gens prennent un verre en terrasse et un marcheur pénètre dans l’église au clocher tors. Ce n’était qu’un leurre et non l’heure du drame. À l’automne, ce sera autour d’Entraygues de s’entraîner.