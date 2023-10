Aveyron : pourquoi les sirènes d'alerte vont être entendues dans ces cinq communes ce mercredi 4 octobre ?

Un test des sirènes d’alerte EDF va être réalisé ce mercredi 4 octobre 2023. Une opération menée en dehors des dates d'essais réglementaires.

Des sirènes vont retentir ce mercredi 4 octobre 2023 autour des barrages EDF de Maury et Castelnau, entre 8 h 30 et midi ainsi qu'entre 13 h 30 et 17 h.

Pas de panique

Pas de panique, si vous entendez donc retentir les sirènes. Il s’agit d’un exercice ! Ces sonneries pourraient en effet vous surprendre puisqu'on n'est pas le premier mercredi du mois, le jour où les sirènes sont testées, traditionnellement, dans toutes les villes.

En fait, ce 4 octobre, EDF va va procéder à des essais en dehors des dates de tests réglementaires.

Quelles sont les communes concernées ?

Test sur le barrage de Maury : il va être mené de 8 h 30 à midi.

Les communes impactées :

Campouriez

Entraygues-sur-Truyère

Florentin-la-Capelle

Test sur le barrage de Maury : il va être mené de 13 h 30 à 17 h.

Les communes impactées :

Castelnau-de-Mandailles

Saint-Côme-d’Olt

"Ces tests serviront à tester le bon fonctionnement des matériels récemment remplacés", prévient la préfecture de l'Aveyron.