Vue du ciel. Votre été en Aveyron : Saint-Côme-d’Olt, Plus beaux villages de France, intrigue avec son étrange clocher

Situé sur le chemin de Compostelle, non loin d’Espalion, le village médiéval regorge de trésors.

De partout où l’on vient, le clocher tors ou flammé saute aux yeux. Dans la vallée du Lot, il est devenu l’emblème de Saint-Côme-d’Olt. Une étrangeté qui en fait sa beauté, unique en Aveyron, et rare en France (seulement une soixantaine est recensée). Et on a beau frapper à la porte de Pierre Bessodes, historien du village dont la famille est implantée depuis 120 ans, le mystère demeure sur la raison de sa forme. Volonté de l’architecte ou rotation accidentelle de la charpente ? La première hypothèse semble l’emporter au regard de la signature de l’architecte, Antoine Salvanh, qui fut aussi l’architecte du clocher de Rodez.

Autre beauté singulière, autre mystère, l’ours figurant sur le blason du village que l’on peut apercevoir sur le pont de la Boralde servant de frontière entre Espalion et Saint-Côme. Si les cerfs sont désormais légion sur la commune, l’une des plus grandes du département, point d’ours n’a encore été aperçu… L’origine remonterait à l’un des nombreux vicaires qui a emporté ce secret avec lui.

Quartier d’été des seigneurs de Calmont d’Olt

Histoire de remonter un peu le temps, la première église du bourg médiéval n’est point celle au clocher tors (XVIe siècle) mais l’église des Pénitents avec son dallage dont le toit est tout aussi déroutant avec sa coque inversée. De là, on peut apercevoir un autre clocher, celui de Malet. "Le ciel est par-dessus les toits, si bleu, si calme", a écrit Paul Verlaine. Un vers qui sied à merveille à Saint-Côme dont l’histoire est liée à celle des seigneurs de Calmont d’Olt au XIIe siècle.

Le château, excentré au nord du bourg circulaire servi même de quartier d’été, ravi de délaisser le château aux quatre vents sur les hauteurs d’Espalion. De quoi ranimer la flamme conflictuelle entre les deux cités. Clin d’œil, pour la petite histoire, le propriétaire du château de Calmont d’Olt, Thierry Plume, réside à Saint-Côme-d’Olt.

Trois portes permettent de pénétrer au cœur du village : la porte du Théron, la porte Neuve qui permet de découvrir la tour du Greffe, la porte de la Barrieyre sur laquelle est érigée la maison Pons de Caylus qui donne sur la place Malimande. Un grand soleil de pierres l’habille au pied du clocher flammé entouré de façades médiévales dont certaines ont su préserver leurs éléments à colombages.

Fontaine heureuse pour les aubracs

Sur cette place, quelques véhicules ont malheureusement pris… place. Par le passé, on y dépiquait le blé. Tout comme sur la place de la fontaine. Fontaine heureuse pour les aubracs lors de la transhumance. Fontaine tumultueuse quand des toilettes publiques y furent construites en dessous ! Désormais la fontaine a été toilettée mais légèrement déplacée. Tout cela offre un bâti à la fois flamboyant et pittoresque quand on arpente les rues. Un charme désuet qui profite aussi aux nombreux marcheurs.

Le pont menant à Lassouts offre une autre vue imprenable sur le clocher tors. On y revient toujours et encore. Un clocher qui a fondu en 1929 et sur lequel tombe la foudre tous les 60 ans. Figurez-vous, nous dit Pierre Bessodes, que nous sommes dans la soixantième année… On peut toujours se rassurer en sachant que lors de la dernière réparation, il a été fait en sorte qu’il ne tombe plus sur la nef mais, le cas échéant, sur la place Malimande. Les propriétaires des quelques voitures stationnées devraient y réfléchir à deux fois avant de s’y garer.

Et si marcher en cette forte chaleur s’avère trop éprouvant, sachez qu’il est possible d’apprécier le clocher tors et le village en canoë-kayak sur la vallée du Lot.

De Saint-Côme, il est possible de rallier Estaing, à 17 km, pour se rendre d’un Plus beau village de France à un autre Plus beau village de France.