Ce village d'Aveyron entend bien rester terre d’accueil des cépages modestes

Le maire de Saint-Come-d'Olt Bernard Scheuer ne cachait pas sa satisfaction d’accueillir cet évènement depuis douze ans.

Après le dixième anniversaire de ces rencontres des cépages modestes, elles auraient pu quitter Saint-Côme-d’Olt, rappelle Jean-Marc Aumeras, trésorier des Rencontres, et Caladoc pour les intimes (chaque membre se choisit comme pseudo le nom d’un cépage si possible méconnu). Mais cette année le nom a été déposé à l’Inpi et le bureau veille !

Le programme de cette édition a confirmé le niveau exceptionnel des échanges. Après l’année 2021 marquée par une cuvée spéciale créée à base de fer servadou, pour cette douzième édition, les échanges ampélographiques ont mené l’association jusqu'au Chili tout en continuant à s’immerger un peu plus dans le local.

Des tables rondes passionnantes

Les participants ont, en particulier, relevé la table ronde hors du commun sur les greffes avec Marc Birebent (pépiniériste) et Olivier Yobregat (ex Inrae) se confrontant à la Cave de Plaimont et ont la famille Deplaude (vigneron à Tartaras dans le 41). L’intervention sur la relance des anciens cépages du vignoble de Cahors présentée par l’étonnant couple Claude et Lydia Bourguignon a montré que des gens qui mettent la main dans la terre étaient aussi d’un très bon niveau et capables de captiver leur auditoire. Tout comme l’intervention de Marc-Andre Selosse, chercheur du muséum national d’histoire naturelle de Paris.

Le dimanche place aux Chiliens

Les familles Massoc et Diego Urra ont présenté leur approche de la culture de la vigne et de l’élaboration du vin en Amérique du Sud et offert une dégustation de douze crus (blanc et rouge) pleine de surprise.

En marge des tables rondes et autres présentations et dégustations (on a aussi beaucoup goûté !) l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue en parallèle a été très efficace et animé. Le bureau a reconduit à la présidence Jean Rosen. Il sera secondé par Marc-André Selosse vice président, Jean-Marc Auméras trésorier et Laurent Moreau (du sang neuf) secrétaire. D’autres adhérents pouvant intervenir selon leurs spécialités en fonction des besoins.

Ce nouveau bureau a souhaité porter ses efforts sur la communication. Pour cela et pour la première fois ces rencontres ont été filmées et feront l’objet d un montage. Le village de Saint-Côme a été également à l’honneur avec une visite organisée avec l'association de sauvegarde à laquelle ont participé les Chiliens. Le sport quille devrait s’inviter pour la prochaine édition. En clôture une dégustation des vins de Marcillac a éclairé les visiteurs sur la potentialité du terroir aveyronnais. Une soupe au fromage bienvenue a terminé la manifestation qui semble avoir trouvé un second souffle.

Donc "santat et à l’an que ven".