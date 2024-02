Robe, charpente, goût : le meilleur des vins de l’Aveyron va affoler les palais... jusqu'au Vieux Palais d'Espalion

Après une première édition en 2022 et une version "allégée" en 2023, le Salon professionnel des vins de l’Aveyron, revient dans sa forme la plus ambitieuse ces 25 et 26 février.

Cette année, 34 entités vigneronnes aveyronnaises, soit la grande majorité de la filière du département, viendront présenter leurs cuvées. Fin du XIXe siècle, avant le phylloxéra, l’Aveyron ne comptait pas moins de 34 000 hectares de vignes (autant que la Champagne). Aujourd’hui, grâce à de courageux passionnés, le vignoble se reconstruit peu à peu. Une dynamique qui s’appuie sur des jeunes vignerons qui apportent leur savoir-faire sur des vieilles parcelles mais aussi qui replantent et remettent au goût du jour des cépages autochtones oubliés comme le saint-côme, le Fel, le négret de la Canourgue… Aujourd’hui, outre les quatre terroirs bien identifiés d’Entraygues-le-Fel, d’Estaing, de Marcillac et de Millau la vigne renaît du côté de Cransac, Vabres-l’Abbaye, Montézic, Campouriez, Martiel… Une diversité de cépages et de terroirs qui font la richesse et l’originalité des vins aveyronnais. Le salon se déroulera sur trois sites emblématiques : la Chapelle des Pénitents, le Vieux Palais, l’ancienne église Saint-Jean d’Espalion (avec possibilité de visites guidées gratuites) ainsi qu’à la librairie Pont-Virgule. Une organisation bien en place Vendredi dernier, les bénévoles se sont retrouvés pour un premier briefing, caler les détails de l’organisation et surtout se répartir les rôles. Derrière le président Éric Bousquet, une équipe d’une trentaine de bénévoles est dans les starting-blocks. Chacun a déjà remarqué les remarquables affiches et la qualité de la plaquette éditée sous l’égide du graphiste Maxime Rous. Tout comme le site internet et l’activité sur les réseaux sociaux initiés par Guillaume Cuvillers. Modalités d’entrée : L’événement est ouvert de 10 heures à 18 heures le dimanche 25 et lundi 26 février. L’entrée est gratuite pour les professionnels cavistes et restaurateurs sous présentation du numéro SIRET. 10 €/jour pour les particuliers, 15 € pour les deux jours. Une consigne de 5 € sera demandée pour chaque verre emprunté à l’association pour la dégustation. Cette consigne sera restituée une fois le verre rendu. La liste des 34 exposants Domaine Albespy (Le Fel), Domaine de l’Albinie (Salles-la-Source), Château de Beauregard (Sébrazac), Domaine du Bias (Vabres-l’Abbaye), Domaine des Boissères (Balsac), Domaine des Buis (Entraygues), Domaine Carmarans (Montézic), Domaine de la Carolie (Valady), Domaine des Costes Rouges (Marcillac), Coultades du Coustoubi (Campouriez), Domaine la Coupette (Nauviale), Domaine du Courbiès (Saint-Cyprien-sur-Dourdou), Domaine Croizat (Salles-la-Source), Domaine du Cros (Goutrens). Domaine Durand (Salles-la-Source), Domaine Éric Bousquet (Coubisou), Domaine Gard et Filles (Le Fel), Domaine du Grès (Valady), Domaine Laurens (Clairvaux), Domaine Mas Lafon (Martiel), Domaine Matha (Bruéjouls), Domaine de Méjanassère (Entraygues), Mine de vin (Cransac), Domaine Montrozier (Compeyre), Domaine Mousset (Le Fel), Domaine des Orchidées Sauvages (Montmurat), Domaine Rols (Conques), Domaine de Roquevert (Marcillac), Domaine du Verdus (Saint-Cyprien-sur-Dourdou), Domaine du Vieux Noyer (Rivière-sur-Tarn), Domaine de Signols (Conques), Les Vignerons d’Olt (Coubisou), Le Vallon, Vignerons du Rougier (Valady), Mas Floeme (Saint-Rome-de-Tarn).