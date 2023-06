Naucelle. Les planètes semblent alignées pour le secteur de l’aide à domicile

Les présidents du SAAD (Service de soins et d’aide à domicile) et du SSIAD (Service de soins infirmiers a domicile), Jean-Louis Grèzes-Besset et Solange Espie, avaient invité élus, personnels et adhérents pour leur assemblée générale à la salle des Deux-Viaducs. Un rendez-vous incontournable pour le 2e employeur de la commune. Le président rendait d’abord hommage au trésorier, décédé il y a peu de temps, qui fut "un des maillons indispensables des bénévoles".

Le fait majeur de l’année 2022 fut la création du poste de directrice commun aux 2 associations. Cette nouvelle organisation a porté ses fruits "un fort engagement du personnel, avec un taux d’absentéisme très faible (6,17 %)". Solange Espie, précisait que coté SSIAD, le taux d’activité, avec l’arrivée de Sarah en tant qu’IDEC, est en progression à 95 %. Même si le chemin est long et difficile, la création d’un service "Autonome à Domicile" est pertinente.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pour le SAAD, ce sont 44 CDI, une activité qui représente 1 321 701 €, 180 497 km parcourus, 40 134 repas servis… Pour le SSIAD, ce sont 8 salariées, pour 31 lits et 49 patients soignés, un travail avec l’ARS, la CPAM, la MSA, les personnels libéraux…

La vie associative y est intense, avec de nombreux temps de convivialité. Les 50 ans de l’association furent un autre temps fort de l’année. Côté financier, les résultats de l’aide à domicile sont positifs, comme ceux du portage de repas et du multiservices. Les comptes de résultat du SSIAD et de la vie associative laissent apparaître un résultat déficitaire. Deux aides-soignantes ont fait valoir leur droit à la retraite, Marie-Claude Inigo et Nadine Delmas, au 1er avril.

Mme Bricout, qui représentait la fédération départementale, rappelait les valeurs de l’ADMR et l’importance des réseaux national et départemental. "La future réforme qui doit être effective au 30 juin, doit faire de la proximité et du maintien à domicile une priorité".

Première des élues à intervenir, Karine Clément remerciait "l’ensemble des bénévoles, des personnels et des responsables de leur engagement", évoquant "un travail engagé au sein du Pays Ségali pour repenser la garde des personnes à domicile".

Virginie Firmin, pour le président du Département, a rappelé que "le pôle solidarité représente le budget le plus important et son budget a été augmenté du 11 %". André At, premier vice-président Département, concluait en parlant du "projet de fusion des 2 services qui est aussi une volonté du conseil départemental, et de l’ARS, L’ADMR est sur la bonne trajectoire… Le modèle des Ehpad doit aussi évoluer, l’exemple de l’habitat intégré comme celui des Platanes de Frons (Camjac) est un exemple qui permet à nos anciens de conserver leur dignité."