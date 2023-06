Amopa : le 1er prix départemental pour Alrance

L’école des Pierres Brunes, aussi créative que dynamique a répondu au concours national lancé par l’Amopa (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) avec pour thème cette année "Arts et Maths", concours de créations plastiques en relation avec les mathématiques, inspiré par l’œuvre de l’artiste Victor Vasarely.

C’est au cours d’une balade à Aix-en-Provence que la directrice de l’école, Magali Fabre-Pougnet, avait découvert cet artiste et avait été séduite par ses œuvres. Lorsqu’elle apprit que le concours portait sur son travail, elle l’a présenté à ses élèves et a su les motiver pour leur donner l’envie de participer. Le jeu n’était pas de copier l’artiste mais de concevoir sa propre création d’après l’œuvre de Vasarely, réalisation des dessins et des formes, composition, choix des couleurs avec crayons, feutres ou peintures. Mardi, en présence de la conseillère pédagogique, du maire Bernard Cluzel, des parents d’élèves et de toute l’équipe entourant les enseignantes Magali et Rose, le président départemental de l’Amopa, M. Garrigues, accompagné du vice-président, venait féliciter les élèves et remettre aux lauréats le 1er prix départemental.

Après avoir exposé le déroulement du concours il louait l’idée de "joindre l’art et la culture" et indiquait comment "certaines parties du dessin ont pris de l’importance dans les mathématiques". Il précisait que l’Amopa aide les enseignants et les municipalités dans leur cheminement pour faire progresser les enfants. Au moment de l’ouverture des enveloppes, un frisson d’émotion a parcouru la salle tandis que les noms des gagnants étaient dévoilés : – En classe CE : 1er prix, Chloé Canitrot – 2e Prix, Benjamin Paulhe- En classe CM : 1er prix, Chloé Bru – 2e prix, Leïla Gaubert – 3e prix, Lucie Bonnefous. Chaque gagnant a reçu un cadeau offert par l’Amopa et chaque élève une médaille et les félicitations du président pour avoir participé. Quant à la maîtresse, instigatrice de l’idée de concourir, elle a reçu une coupe pour l’école et un recueil de poésies de Jean-Yves Tayac. Avant de se diriger vers la salle des fêtes pour partager le goûter, elle a suggéré aux enfants d’organiser le voyage scolaire de l’année prochaine vers Aix-en-Provence pour aller visiter la fondation Vasarely. La réponse a été spontanée : un gros oui massif et bruyant qui a fait trembler toutes les vitres de l’école.