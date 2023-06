METEO. Chaleur extrême en Espagne et au Maroc : jusqu'à 46,3°C, des records mensuels de température sont tombés

Les températures sont suffocantes en Espagne et au Maroc, les deux pays sont touchés par une vague de chaleur exceptionnelle.

Le début de l'été est intense en Espagne et au Maroc, où des records mensuels de température ont déjà été battus. Lundi 26 juin 2023, il faisait 44,4°C à El Granado et jusqu'à 42,9°C à Séville. Au Maroc, les chaleurs suffocantes sont montées jusqu'à 46,3°C à Rabat, et de nombreuses valeurs étaient à 45°C.

La vague de chaleur a débuté dimanche, et pourrait s'atténuer en milieu de semaine.

Chaleur extrême hier lundi au #Maroc avec records mensuels sur la côte (46.3°C à Rabat, ou 43.9°C à Essaouira) et de nombreuses valeurs à 45°C.

Jusqu'à 44.4°C à El Granado et 42.9°C à Séville en #Espagne.

À la fin du mois d'avril, l'Espagne avait déjà été surprise par une vague de chaleur intense. Le mercure avait frôlé les 40°C. Lors de cette canicule précoce, un cheval qui tirait une calèche lors d'une fête de Séville est notamment mort de chaud en pleine rue.

Les prévisions en France

Le week-end passé, la Corse était placée en vigilance canicule et les 40°C ont été dépassés. Mais pour ce début de semaine, la vague de chaleur qui traverse l'Espagne ne semble pas enjamber les Pyrénées.

Les 30°C seront dépassés à de rares occasions ce mardi après-midi et mercredi 28 juin 2023, alors que le soleil va rester omniprésent dans tout le pays. "D’une part le Sud-Est, et particulièrement les alentours du Golfe du Lion, souffre de maximales proches de 35 °C et de nuit chaudes (>20 °C) alors que pour le reste du pays, le thermomètre dépasse rarement les 30 °C voire les 20 °C le long des côtes de Manche", détaille Météo France.

Une dégradation orageuse pourrait faire son retour jeudi 29 juin depuis le nord-ouest, en apportant des pluies "modérées à soutenues ainsi que de possibles coups de tonnerre". Une baisse des températures est attendue.