EN IMAGES. C'est quoi ce "planeur hypersonique", dont les traces blanches étaient visibles dans le ciel du Sud-Ouest ?

Les tests de ce nouvel engin militaire, qui se déplace à 6 000 km/h, ne sont pas passés inaperçus.

Il s'agissait du tout premier essai en vol d'un planeur hypersonique, une arme à la trajectoire imprévisible qui peut dépasser la vitesse de Mach 5, autrement dit cinq fois la vitesse du son et donc plus de 6 000 km/h. Les traces de l'appareil ont cependant été flashées par plusieurs internautes dans le Sud-Ouest, car l'appareil a laissé derrière lui une fumée blanche très visible et reconnaissable.

Dans les Landes et à Bordeaux, plusieurs internautes se sont interrogés sur le dessin en zigzags que le planeur a tracé dans le ciel :

L'armée française teste le V-Max, son missile hypersonique.

Ce lundi soir, la DGA a donc testé un démonstrateur de son planeur hypersonique V-MAX (Véhicule Manœuvrant Expérimental) depuis son site de Biscarrosse (Landes).

C'est de l'art moderne météorologique où ça a une explication extraterrestre ce dessin dans le ciel?

@HenrutLaBrute.



Un ? car, ce lundi 26 juin 2023, à 22h00 : #DGA Essais de missiles a probablement tiré le Véhicule Manœuvrant eXpérimental (#VMaX), avec succès. France : 5ième nation à lancer un tel engin : 52 ans après l'annulation du #VERAS (1965 - 1971).



\ud83d\udc47 pic.twitter.com/M5vR6x440T — Jean-Baptiste Antoine Colbert Marquis de Seignelay (@FauteuilColbert) June 27, 2023

Une course à l'armement

Ce démonstrateur technologique se nomme V-MAX. Il a été largué d'une fusée-sonde tirée depuis le centre d'essais de la Direction générale pour l'Armement (DGA) à Biscarosse (Landes), dans la soirée de lundi 26 juin 2023.

[#VMAX] Hier la DGA a procédé, depuis Biscarosse au 1er tir d'essai de fusée sonde emportant le démonstrateur de planeur hypervéloce VMax.



Bravo à l'ensemble de nos équipes qui ont œuvré pour ce tir et qui sont engagées quotidiennement sur le programme !



#NotreDéfense pic.twitter.com/h9FL7DtMFL — Direction générale de l'armement (@DGA) June 27, 2023

Un nouveau type d'armement dont la France a l'intention de disposer. En janvier 2019, le programme avait été présenté par la ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, et la DGA. Cette dernière avait expliqué en quoi consistait un planeur hypersonique : "c'est quelque chose qu'on arrive à diriger et qui atteint des vitesses supérieures à cinq fois la vitesse du son. Une fois la vitesse initiale acquise, on va jouer sur les transferts entre la vitesse et l'altitude pour monter, descendre, aller à droite ou à gauche, ce qui donne une trajectoire plus difficile à intercepter", rapporte Le Parisien.

Si la France maîtrise cette technologie, elle entrerait dans un club très fermé de pays qui savent l'utiliser. Cette course à l'armement est notamment lancée aux Etats-Unis, en Chine et en Russie.