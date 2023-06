Football : Stievenart au Havre, les départs s'enchaînent chez les Rafettes

L'attaquante Zoé Stievenart quitte le Rodez Aveyron football pour Le Havre et rester en Division 1. Elle succède à Lamontagne et Champagnac, déjà parties à Saint-Etienne promu dans l'élite.

Les conséquences de la descente en D2. Un vrai trou d'air. Au Raf, les départs de l'équipe féminine s'enchaînent durant ce mois de juin. Après ceux d'Alexandria Lamontagne et Solène Champagnac à l'ASSE qui redécouvrira la D1 après sa montée et du coach Mathieu Rufié parti à Guingamp (et remplacé par l'historique Plenecassagne), c'est au tour de Zoé Stievenart de quitter le navire.

L'attaquante de 21 ans aux 13 buts en deux saisons sous le maillot sang et or quitte ainsi le club relegué en D2 pour rester à l'échelon supérieur, au Havre, comme l'a annoncé son désormais ex club, ce mardi.

De quoi asseoir un peu plus le chantier du mercato qui s'annonce durant cette intersaison pour le staff des Rafettes. D'autant que des historiques seraient aussi sur le départ selon nos informations.

Une reconstruction de l'effectif que n'a d'ailleurs pas caché le revenant Franck Plenecassagne : "On a pris un peu de retard sur le marché des transferts, donc là on est en plein boulot pour reconstituer une équipe compétitive."