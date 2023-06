Football : "Je suis un coach dans l’âme", les premiers mots de Franck Plenecassagne après son retour comme entraîneur des Ruthénoises

Lundi, le Rodez Aveyron football a officialisé la nomination du futur ex-directeur du football à la tête de son équipe fanion féminine (D2). Un poste qu’il connaît mieux que personne, lui qui l’a occupé pendant huit ans entre 2004 et 2012. Il remplace Mathieu Rufié.

Onze ans après avoir quitté le banc des Rafettes, Franck Plenecassagne est de retour. Son club a officialisé la nouvelle hier après-midi par voie de communiqué : "Cette nomination à la tête de l’équipe fanion des Rafettes démontre un choix fort du club qui affirme sa volonté de voir briller sa section féminine. Manager et entraîneur renommé dans le football féminin, Franck va apporter toute son expérience et sa rigueur au sein du collectif ruthénois."

Après sa première expérience avec les Rafettes, Plenecassagne avait été propulsé à la tête des garçons du club en 2012, alors en CFA, et y était resté trois ans, avant d’être écarté à la suite d’un coup de sang envers l’un de nos journalistes. Une situation qui l’avait amené à s’exiler, pour gérer à nouveau une formation féminine, celle du TFC. Mais en 2018, l’envie de l’historique de revenir au club était semble-t-il trop forte. Un come-back qui s’est notamment opéré dans les bureaux, puisqu’il a pris la fonction de "directeur du football". Avant donc de quitter ce poste – "les journées ne faisant que 24 heures" – pour redevenir entraîneur des Ruthénoises (et directeur du pôle féminin), à partir du 1er juillet, date de la reprise : "Je trouvais que c’était le bon moment pour retrouver les terrains. Ça aurait pu se faire par le passé, ça n’a pas été le cas, mais là, les planètes étaient alignées. J’étais bien dans ce que je faisais, mais je suis un coach dans l’âme et un passionné. Je suis heureux quand je suis au bord des terrains, donc c’est un super challenge."

" On a pris un peu de retard sur le marché des transferts "

Plenecassagne récupère donc les Rafettes en D2, ces dernières ayant été reléguées lors de la dernière journée de championnat cette saison. "L’objectif est de gagner un maximum de matches. Moi, je suis là pour ça. Après, il faut être réaliste aussi, la saison prochaine sera la première lors de laquelle il y aura une poule unique en D2, donc ça va être un championnat très relevé avec des Marseille, Metz, Strasbourg, Nice… Il faudra bosser et être humbles. Le club ne m’a pas mis le pistolet sur la tempe en me disant qu’il fallait remonter tout de suite. Ça n’a jamais été la politique du club", précise le technicien.

Pour Rodez et Plenecassagne, place maintenant au mercato. Car si ce dernier a été ouvert dans le sens des départs pour l’instant, avec les transferts de Solène Champagnac ainsi qu’Alexandria Lamontagne à Saint-Etienne (D1) et très certainement d’autres à venir à cause de la descente à l’échelon inférieur, il n’en est encore rien au niveau des arrivées : "On y travaille. On a pris un peu de retard sur le marché des transferts, donc là on est en plein boulot pour reconstituer une équipe compétitive."