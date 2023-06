Football : Alexandria Lamontagne quitte Rodez et rejoint Saint-Etienne

Quelques jours après le départ de la milieu de terrain Solène Champagnac, l'attaquante sang et or prend elle aussi la direction du club champion de D2 2022-2023.

Troisième mouvement de l'intersaison chez les Rafettes. Après l'annonce du départ de l'entraîneur Mathieu Rufié, le club du Piton vient d'officialiser le transfert d'Alexandria Lamontagne vers Saint-Etienne. Vendredi 9 juin, la milieu de terrain Solène Champagnac avait déjà pris la direction du club tout récemment sacré champion de D2. Malgré la descente du Raf en D2, les deux anciennes Ruthénoises resteront donc en D1 lors de l'exercice 2023-2024.

Meilleure buteuse d'une première saison tronquée

"Je souhaite remercier le club de m’avoir donné l’opportunité de porter les couleurs sang et or. Nous avons vécu beaucoup de choses toutes ensemble en trois ans. Il y a eu des hauts et des bas, ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais", a souligné Lamontagne dans le communiqué du club.

Après avoir fait ses débuts dans le championnat français avec Fleury (en D1, en 2018-2019), la Canadienne de 26 ans est arrivée à Rodez durant l'été 2020. Sa première saison en sang et or a été largement raccourcie à cause du Covid-19, mais la native de Toronto avait réussi à se hisser tout en haut du classement des buteuses avec huit réalisations en six matches.

D'une saison dorée à la descente

Lors de l'exercice suivant, Alexandria Lamontagne a été une des actrices principales de la saison dorée des Rafettes, couronnée par le titre de championnes de D2 et l'accession en D1. L'attaquante a participé à 17 des 18 matches de championnats, ainsi qu'à quatre rencontres de Coupe de France, sans pouvoir participer au quart-de-finale face à Yzeure (perdu 0-1) à cause d'une blessure à une cheville. Des terrains de jeu qui ont réussi à la serial buteuse du Raf, auteure de 15 réalisations cette saison-là.

Avec le retour des sang et or en élite parmi les meilleures formations du pays mais aussi d'Europe, Lamontagne, comme les autres attaquantes de l'effectif, a eu plus de mal à s'exprimer. Mais ses deux buts face à Fleury, le 16 octobre, ont offert le tout premier succès (2-1) de la saison à Rodez. La Canadienne a pris part à 19 des 22 journées, ainsi qu'au 16e de finale de Coupe de France contre Lyon (perdu 0-8).

Souffrant d'une contusion osseuse après un match amical contre Toulouse, ayant eu lieu fin janvier, Lamongagne a été éloignée des terrains jusqu'à mi-mars. Auteure de cinq buts, elle a pu finir sa troisième saison en sang et or... jusqu'à l'ultime journée, à l'issue de laquelle les siennes ont été rétrogradées en D2.

Avec deux saisons de D1 dans les jambes, Alexandria Lamontagne s'apprête désormais à en commencer une autre.