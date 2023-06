Camjac. Les Platanes : 10 ans au service des seniors

Le maire Gabriel Espie revient sur la résidence seniors, les "Platanes" de Frons qui vient de fêter ses 10 ans. La résidence est venue répondre aux besoins de personnes autonomes, mais ayant des difficultés financières.

La résidence pour seniors, les "Platanes" de Frons sur la commune de Camjac vient de fêter ses 10 ans. Pourquoi ce nom ?

De magnifiques platanes embellissaient la place de Frons, d’où le nom donné à cette robuste résidence qui assure à nos seniors longue et paisible vie à Camjac. Une situation idéale à 5 mn de l’échangeur, de la gare SNCF et de Naucelle. Le choix, fait en 2008, année de son acquisition était basé sur un déficit d’hébergements pour personnes âgées et encore autonomes. Par arrêté préfectoral du 2 novembre 2016, elle est aujourd’hui propriété du Pays ségali sous la présidence de Karine Clément.

Quel sont les types de logements ?

Des studios privés sont également adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le coût global payé par les résidents s’élève aujourd’hui à 1 000 euros (hébergement, repas, activités, animations, déplacements compris). Le coût de ses services est de 655 € par mois.

Il est révisé régulièrement en fonction de l’indice annuel du coût horaire du travail. Le loyer s’élève en moyenne à 270 € avec possibilité de bénéficier de l’APL. Il s’agit d’un coût permettant d’accueillir des personnes âgées autonomes en situation de fragilité économique notamment pour y vivre dignement et confortablement.

Des travaux ont-ils été engagés cette année ?

Des aménagements ont été réalisés, une climatisation renouvelée dans les communs, la "veille de nuit" des résidents assurée par un système de protection sécurisé, un véhicule de sept places mis à disposition du personnel et des bénévoles pour assurer les déplacements des résidents en toute sécurité.

Un prix a été décerné aux élus et aux bénévoles pour une veille de nuit ?

Oui, effectivement. Il s’agit du "Trophée de la Solidarité 2 022 du Conseil départemental" décerné aux élus de Camjac et aux fidèles bénévoles qui ont assuré la "veille de nuit" pendant plus de 9 ans. En tant que maire, c’est un bel exemple du don de soi pour ces "gardiens de nuit".

Y a-t-il un besoin à combler ?

Oui, mieux faire connaître cet établissement intercommunal. Il a toute sa place dans l’expérimentation "Plateforme territoriale d’accompagnement global des personnes âgées". Un atelier de pilotage du Conseil départemental, avec tous les acteurs du PSC agissant auprès des personnes âgées pour recenser les bonnes pratiques et les étendre. Tous les acteurs y trouveront leur place. Je dois à ce titre remercier Mme Rigal (VP du Conseil départemental) en charge de l’Autonomie et du Handicap qui a présenté tous les atouts et la nécessité d’une telle structure.

Comment sont administrés "Les Platanes" ?

En gestion directe par PSC. Trois agents de la collectivité travaillent sur site 365 jours par an. Les agents des services techniques interviennent dès que nécessaire auprès des résidents.