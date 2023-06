Castelnau-de-Mandailles. Les quilleurs prennent la direction des championnats de France

Samedi dernier avait lieu la finale individuelle du championnat des écoles de quilles à Séverac. Inés Anglade monte sur la première marche du podium en réalisant son record de 97 quilles. Quand à sa coéquipière Célia Vernhet, elle monte sur la deuxième marche du podium avec 96 quilles. De très belles performances qui les qualifient pour le championnat de France à Montpellier le 29 juillet prochain ! Quand à la doublette Claire Bernard et Coralie Auguy qui évoluent en ligue cette année, elles terminent le championnat à la très honorable sixième place ! Elles se qualifient ainsi pour le championnat de France le 6 aout prochain à Rodez. Prochains rendez-vous dimanche pour les équipes séniors qui disputeront la finale AOV à Florentin et les 8 et 9 juillet chez nos voisins Lassoutois pour la finale de nos jeunes et féminines.