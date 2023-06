Decazeville. Un "samedi avec papa" à la base nautique de Bouillac

L’été est là et l’équipe du Centre social et d’animation locale Decazeville communauté propose le 1er juillet, dès 10 heures à Bouillac, une journée nautique en partenariat avec le club d’aviron de Bouillac. Aviron, pédalo, canoé… les papas sont invités à venir avec leurs enfants s’initier à ces sports nautiques (les mamans aussi). Un pique-nique partagé sera également proposé en suivant.

Les enfants doivent détenir le savoir-nager et restent sous la responsabilité de leur parent. Transport possible. Inscription obligatoire. 2 euros par adulte et 1 euro par enfant. Infos et inscriptions au 05 65 47 96 73.

Le centre social proposera également un après-midi ludique autour des jeux de société, jeudi 29 juin à 14 heures, dans les locaux du centre social. En partenariat avec la ludothèque des Orteils au Soleil. Gratuit et ouvert à tous avec ou sans enfant. Sur inscription : 05 65 47 96 73.