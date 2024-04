VIDEO. Aveyron : hologrammes, sous marin, gabarres et mémé, Terra Olt ouvre ses portes pour la seconde semaine des vacances de Pâques

L'espace scénographique de Saint-Parthem vous expédie dans le passé

L’espace scénographique Terra Olt rouvre à Saint-Parthem. Connaissez-vous Terra Olt ? À l’occasion des vacances de printemps, jusqu’au 21 avril, l’espace scénographique de Saint-Parthem sera ouvert au public les mercredis, vendredis et samedis de 14 heures à 17 h 30.

Venez découvrir ce lieu étonnant et laissez-vous conter la vie des riverains de la vallée du Lot au début du siècle dernier... mais grâce aux plus innovantes des technologies d’animation. Surprises et émotions garanties !

Idéal pour réaliser une sortie en famille. Tarifs : 7 €, 4 € (enfant de 8 à 12 ans) ; gratuit pour les moins de 8 ans.