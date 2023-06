Salles-la-Source. 50 ans de football au village, ça se fête !

La bonne humeur était présente à Souyri pour la fête d’anniversaire du club de Foot. "S’il est un ADN pour que le club persiste, C’est d’être de bonne humeur, ne pas être égoïste…" a donné comme recette du succès Guy Causse de Souyri dans son long discours tout en vers avec de magnifiques rimes, expliquant depuis les débuts, l’aventure qui a conduit à cette belle journée de rencontres et de retrouvailles. Une plaque commémorative offerte par le District Aveyron Football, représenté par Bernard Borg et Annie Cluzel marquera le souvenir de cette journée.

"Félicitations au Club de Souyri pour sa longévité et félicitations aux organisateurs de cette rencontre… Nous voudrions saluer le travail passionné de tous les bénévoles qui se sont succédé pour faire vivre et perdurer ce club… Un club de foot anime et fédère un village, une commune, un territoire. Ce sont ces valeurs humaines et de partage qui au-delà du sport doivent être mises en avant" a exprimé Annie Cluzel au nom de Pierre Bourdet, président du district.

"50 ans, et même 52 car la fête a été retardée à cause de raisons sanitaires : c’est une chance pour notre commune que notre club a pu perdurer. Les différentes municipalités ont fait tout leur possible pour soutenir ces équipes de foot et pour qu’elles puissent disposer d’un stade qui donne envie de s’investir. Longue vie à notre club" se réjouit Jean-Louis Alibert le maire visiblement heureux que cette structure soit toujours en place et aussi dynamique.

Paul Chayriguès un des présidents qui se sont succédé à la responsabilité du club explique : "Nous avons réussi à contacter 350 anciens joueurs sur les 5OO recensés. 250 personnes sont présentes aujourd’hui, c’est au-delàs de nos objectifs… Nous nous réunissons toutes les semaines depuis le début de l’année pour que cette journée soit une réussite. Notre principal objectif est que cette belle fête donne envie aux jeunes de la commune de nous rejoindre. Notre équipe de séniors évolue actuellement en D4 où elle vient de finir en milieu du tableau (6e sur 11) de classement du championnat. Bien plus que les résultats, c’est notre bel esprit d’équipe et notre bonne humeur qui doivent être mis en valeur. Bienvenue au club !"

Une belle rencontre qui a été bien immortalisée : anciens et actuels dirigeants, joueurs et leur famille réunis pour les 50 ans du club de football.