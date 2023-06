Aveyron : le parc animalier Saint-Hubert passe aussi à l'heure d'été à Gages

Le parc Saint-Hubert s’est offert de nombreux aménagements pour lancer la saison estivale à compter du 1er juillet à Gages.

Nouvel accueil, buvette pour faire face à la chaleur, boutique avec ses souvenirs, et une exposition de bois de cerfs est à découvrir. Pas moins de trois visites quotidiennes sont proposées à compter du 1er juillet, à 11 h, 15 h, et 16 h. "C’est l’occasion d’admirer les premières naissances des faons, agneaux et marcassins", ajoute Florent Olivier, gérant du parc animalier qui compte 150 animaux à la lisière de la forêt des Palanges.

Les visites se font en roulotte pour apprécier en toute quiétude cerfs, mouflons et autres daims dans un espace naturel de vingt-huit hectares Il est même possible d’y rester dormir grâce aux gîtes trois étoiles avec vue sur le parc et des mobile home.



Renseignements au 06 33 30 79 76. www.parc-animalier-auberge.fr