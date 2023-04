Aveyron : à Gages, le parc d'attractions du jardin des bêtes voit encore plus grand

Le jardin des bêtes ne cesse de se renouveler, l'objectif étant de répondre à la demande et de satisfaire les visiteurs. Cette année, deux nouvelles attractions, un site de restauration et un espace aménagé viennent s'ajouter au site.

Le jardin des bêtes, dont l'entrée donne accès à un parc animalier et à un parc d'attractions, s'agrandit. À la carte cette année, une nouvelle attraction nommée le circuit des bambins en supplément des 13 déjà présentes. Les enfants, à partir de 3 ans, peuvent prendre le volant d'une voiture électrique sur un circuit pensé pour les plus petits.

Une nouveauté, mise en service depuis l'ouverture du parc le 8 avril, qui fait un carton ! "Ça plaît, on a des bons retours", confie Céline Wittner, responsable administrative du parc.

Deux nouvelles attractions à la carte

Et ce n'est pas tout. Le train de la mine, actuellement en livraison, fera son apparition pour la saison estivale. "Ça sera une grande attraction familiale, il nous tarde qu'elle arrive." Les grandes vacances s'annoncent donc remplies d'émotions au jardin des bêtes.

L'objectif est "de grandir encore et de proposer des nouveautés tous les ans pour que les gens reviennent", explique Céline Wittner. Dans cette logique, un nouveau point de restauration, la paillote, voit également le jour, proposant des crêpes sucrés et salés.

"Il y aura toujours des animaux ici"

Pas de nouveaux animaux cette année au jardin des bêtes. Un espace a néanmoins été aménagé pour accueillir une animation avec des cochons d’indes dirigée par des soigneurs. "L’animation a toujours existé mais l’espace a été repensé pour que ce soit plus agréable."

"Il y aura toujours des animaux ici", rappelle Céline Wittner.

Céline Wittner en profite pour rappeller l'essence même du parc. "Il y aura toujours des animaux ici, on reste comme ça pour le moment sur la partie animalière et verra ensuite en fonction des opportunités." Ouistitis, fennecs, rennes, alpagas... Le parc dénombre une centaine de bêtes.

Entre animaux et attractions, l’intention de la structure est de trouver l’équilibre parfait. Une combinaison, unique dans le département, qui ramène de plus en plus d’adolescents et de couples.

Le jardin des bêtes est ouvert les week-ends jusqu'au 17 septembre et tous les jours durant les vacances scolaires et les mois de juillet et août. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site jardindesbetes.fr.