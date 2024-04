Montrozier. Rugby : Axelle Berthoumieu, une Gageoise au cœur du tournoi des Six nations

Axelle Berthoumieu est une joueuse internationale française de rugby à XV, évoluant au poste de troisième ligne aile au sein de l’effectif de Blagnac et de l’équipe de France. Mais c’est surtout une Gageoise de naissance qui, à ses débuts, fut formée au club d’Espalion. Après avoir joué dans l’Aveyron pendant 4 ans, elle rejoint l’équipe de Castres pour quelques mois, pour finalement partir à Blagnac. Équipe dans laquelle Axelle évolue actuellement. En 2018, elle participe aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires avec l’équipe de France de rugby des moins de 18 ans. Et depuis sa carrière sportive ne fait qu’évoluer. À l’automne 2023, elle fait partie du groupe d’internationales qui dispute, sous les couleurs de la France, le championnat de rugby à XV féminin en Nouvelle-Zélande pour y disputer des rencontres. Fin mars 2023, la joueuse de Blagnac et son équipe jouent contre l’Écosse. Le tournoi des Six nations féminin bat son plein, il ne reste plus que 3 matchs. Pour cette 3e journée du tournoi, dimanche 14 avril, le match France – Italie sera retransmis sur France 2 à 13 h 20. Il se déroulera au stade Jean-Bouin, à Paris.

Quand elle n’est pas sur un terrain de rugby, Axelle Berthoumieu prépare une formation bachelor management vins spiritueux.