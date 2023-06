ChatGPT, invité inattendu du défilé Marc Jacobs à New York

(ETX Daily Up) - Trois minutes chrono, et seulement quelques dizaines d'invités : Marc Jacobs, qui a présenté sa collection automne-hiver 2023-2024 en dehors du traditionnel calendrier, semble avoir convié les quelques personnes présentes à réfléchir au rythme effréné de la mode et d'un quotidien rythmé par les nouvelles technologies. Entre nostalgie et innovation, le défilé a accueilli un invité aussi inattendu que surprenant, ChatGPT, chargé pour l'occasion de fournir le titre et le descriptif de cette nouvelle collection.

L'intelligence artificielle peut-elle bouleverser les codes de la mode ? Un vaste sujet qui devrait trouver ses réponses dans un futur proche, tant l'industrie semble à l'affût de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies. On le voit depuis plusieurs mois avec le métavers, un monde parallèle que les marques de mode ont largement investi, et cela devrait désormais se poursuivre avec l'agent conversationnel ChatGPT, au cœur de toutes les attentions. Lors de son défilé automne-hiver 2023-2024 organisé au sein de la New York Public Library, Marc Jacobs a fait appel au désormais célèbre chatbot pour rédiger le descriptif de la collection donné aux quelques convives présents.

La mode à l'heure de l'IA

Contrairement à de nombreuses initiatives destinées à étaler toute la science de ces nouvelles technologies, il semblait s'agir ici, selon nombre de médias présents dont Vogue et le New York Times, d'entamer une réflexion sur le rythme effréné du calendrier de la mode - et de ses multitudes de collections annuelles - ainsi que sur le poids et l'impact du numérique dans le quotidien des populations. Un phénomène qui devrait rapidement être accentué par l'avènement de l'intelligence artificielle. La preuve, ChatGPT comptait parmi les convives de ce défilé - et pourtant leur nombre était restreint par rapport aux défilés dits classiques.

Pour la toute première fois dans un show de cette envergure, c'est le célèbre agent conversationnel qui a généré le titre de la collection - Marc Jacobs: A striking fusion of masculine tailoring and feminime elegance - ainsi que le descriptif fourni aux convives présents. Rien d'extraordinaire, pourrait-on dire, si ce n'est qu'il s'agit d'une nouvelle incursion de ChatGPT dans l'univers de la mode, et pour un défilé en prime. Un texte qui, il faut le reconnaître, ne collait que très partiellement à la collection présentée, on le rappelle, en trois minutes chronomètre en main - et qui témoigne donc malgré tout des quelques limites de l'intelligence artificielle.

Marc Jacobs show notes, written by AI pic.twitter.com/zSE2iD2aXU — Rachel Tashjian Wise (@theprophetpizza) June 26, 2023





Ce n'est pas la première fois que ce type de nouvelles technologies s'invite dans la fashion sphère. On se rappelle ce printemps de l'organisation de la première semaine de la mode conçue grâce à l'IA, mais aussi de Zalando qui a annoncé son intention de lancer un assistant de mode alimenté par le générateur de texte par intelligence artificielle. L'idée ? Répondre à toutes les requêtes de ses clients, et leur permettre de trouver des tenues adéquates en fonction de leurs goûts, de leurs envies, ou d'événements spécifiques. Marc Jacobs vient donc de franchir une nouvelle étape dans cette course à l'innovation… Ne reste plus qu'à attendre le créateur qui concevra (vraiment) sa prochaine collection sous l'égide de l'incontournable chatbot.