Murols. Le travail de la compagnie entre cirque et musique

Lucie Roux est sortie du Centre national des arts du cirque de Chalons-en-Champagne (51), avec une spécialité de porteuse en cadre aérien et mat chinois, et depuis longtemps déjà, elle se passionne pour l’accordéon.

Yassine Ilguilz s’est formé à l’Ecole Nationale de Cirque Shems’y à Rabat (Maroc) acrobate spécialisé en roue Cyr.

Ils collaborent au sein de la Cie 39-39 depuis 2022 et sont venus en voisins, leur roulotte étant installée à quelques kilomètres de l’Essieu du Batut pour travailler leur duo : Iqaee Samt, Le rythme du silence. Dans la vie comme sur la scène, ce duo de roue cyr et d’accordéon parle de la rencontre, du silence, ce qu’il évoque, entre les mélodies qui les dérangent, les animent et les éveillent. Aujourd’hui, jeudi 29 juin à 19 h 30 à l’Essieu du Batut. Le Batut 12600 Murols.

Présentation de leur création en cours, suivie d’un échange autour d’un verre.

Réservation souhaitée au 06 73 45 57 02

ou lessieudubatut@gmail.com