Espalion. Les apprentis de l’Outil en main diplômés

L’association "L’Outil en main" a tenu son assemblée générale et a clôturé sa saison 2022-2023 par la remise des diplômes aux enfants, dans les ateliers de l’Outil en main d’Espalion, situés dans l’ancienne école Saint-Hilarian à Espalion.

Le président Michel Sablé a ouvert l’assemblée générale de l’association, récemment. Toutes les dispositions proposées au vote de l’assemblée ont été adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés. Le rapport financier présente un solde positif.

Le président a remercié le Crédit agricole, la mairie d’Espalion, la chambre de métiers et les diverses entreprises (Nord Aveyron Porc, Inter Distribution, Staff Ginesty) ainsi que de nombreux particuliers, pour leur soutien indéfectible à l’association.

Le président a également salué l’implication des bénévoles : Mesdames : Silvina Da Sylva, Sabri Sobania. Messieurs : Didier Daunac, José Da Sylva, Bruno Demachy, Pierre Ginesty, Michel Moreau, Guy Ricard, Gilles Sobiana, Michel Sablé, Daniel Valdemaire.

Ces bénévoles sont notamment présents tous les mercredis pour encadrer les enfants autour de onze ateliers : cuisine, pâtisserie, mosaïque, électricité, électronique, tournage sur bois, taille de pierre, couture, peinture, cartonnage et reliure, menuiserie. Avant d’inviter l’assemblée au pot de l’amitié, le président a rappelé parmi d’autres évènements à venir, la porte ouverte du 13 septembre de cette année, date de reprise de la prochaine saison et également journée pour les inscriptions. Clôture de la saison 2023-2024 et remise des distinctions aux enfants : l’association "l’Outil en main" a clôturé sa saison 2022-2023 mercredi 14 juin en présence de tous les animateurs et des enfants qui ont participé avec une grande motivation à cette saison.

Tous les animateurs ont tenu à saluer l’assiduité et la motivation des seize enfants présents lors de cette saison 2022-2023. Gabin, Johanne, Jordan, Léonie, Léo, Lilya, Lora, Mahé, Marine, Mathieu, Noémie, Romain, Tom, Victoria, Ylan et Zélie, se sont vus remettre à cette occasion et à leur plus grande surprise, un certificat d’initiation aux métiers manuels et du patrimoine.

La concrétisation de leur implication et de leur ténacité !