Rignac. Les collégiens se sont mis au rythme du pays du Soleil levant

Établie sous le haut patronage de l’ambassade du Japon en France et de la région Occitanie, la semaine du Japon en Occitanie veut marquer et pérenniser la collaboration entre ces deux territoires grâce à la participation de décideurs économiques et politiques régionaux et japonais.

" Cette semaine est l’occasion de participer à de nombreux échanges dans les domaines culturels, économiques et académiques entre l’Occitanie et le Japon" explique l’enseignante de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc de Rignac et Saint-Géraud de Montbazens. Les élèves de ces établissements ont participé, impatients de faire découvrir leur ambitieux projet. : " Ils ont présenté dans nos ateliers artistiques leur projet abouti qui consistait à illustrer quelques aspects de la culture aveyronnaise aux jeunes écoliers japonais apprenant le français" a poursuivi l’enseignante.

Ainsi, l’ambition de cette manifestation est de permettre aux concitoyens de découvrir, au-delà des clichés, la richesse de la culture japonaise au travers de ses arts, de sa gastronomie et de son cinéma, sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie.

"Nos collèges donc ont adhéré à cette première édition à partir de l’élaboration d’un fascicule illustré par nos élèves sous forme de Mangas pour présenter aux petits écoliers japonais la région occitane et plus précisément aveyronnaise. Nos élèves ont peaufiné leur projet lors des ateliers d’art qui se réalisent tous les vendredis après-midi" a conclu l’équipe pédagogique.