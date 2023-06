Naucelle. Premier challenge de fin de saison et nouvelle équipe au club de basket

Le BBN organisait samedi dernier son premier challenge de fin de saison. Une journée qui commençait par un "accueil café", puis des jeux pour les U7 et U9, suivis de petits défis et une projection de la saison passée. Une belle saison, avec un effectif de 99 licenciés, le club est représenté dans toutes les catégories de U7 à U18. Les coachs très impliqués sont les référents des équipes, encadrés depuis 7 ans par Romain Revellat (diplômé CQ1 P1) en charge des jeunes et Léo Bascoul (service civique). Les arbitres et les OTM du club ont assuré la très grande majorité des matchs.

Bons résultats sportifs

Les résultats sportifs sont bons, avec des U13F, qui terminent 1res de leur poule, les U15F 2es, les U13M et U15M, 3es, les U18F, niveau R3, ont fini 4es. Deux équipes sont arrivées en finale de la coupe d’Aveyron le 18 mai à Rodez (U15M et U18F). Le club dispose aussi d’une équipe loisir qui se retrouve le mercredi soir dans une ambiance toujours sympa.

Les activités extra-sportives ont également été évoquées. L’association compte de nombreux sponsors privés et institutionnels que l’ancienne équipe dirigeante tient à remercier de leur indéfectible soutien.

Nouvelle équipe

Après l’assemblée, en fin de matinée, à l’issue d’une année de transition, une nouvelle équipe, avec une présidence bicéphale, Noëlle Bousquet et Sandrine Sudres (co), prend le relais du bureau de ce club sain conduit depuis plusieurs années par Nadège Gallego et Laurette Brizard. Emmanuelle Ricard (trésorière) vient renforcer ce duo.

Les entraineurs, sous l’œil bienveillant de Romain, repartent : Léo, Fanny, Baptiste, François (nouvel entraineur).

Un appel à bénévoles est lancé pour suivre les licenciés du mini-basket sur les tournois.

Début septembre, le BBN accueillera les nouveaux licenciés au gymnase rouge.

Karine Clément et Olivier Douziech participaient à ce challenge de fin de saison qui se clôturait de manière sympathique par une auberge espagnole avec boissons offertes par le club.

Pour de plus amples renseignements, contacter Noëlle ou Sandrine au 06 79 72 48 93 06 87 41 63 29. Le BBN dispose d’un compte Facebook et d’une adresse mail : basket.naucelle@gmail.com