Luc-la-Primaube. Le club de basket a reçu ses partenaires

Samedi dernier, le club de Luc Primaube Basket présidé par Véronique Romulus, organisait sa soirée des sponsors et partenaires, à l’occasion du match de la NF3, Elan Aveyron Basket contre Saint-Jean-de- Muzols. Le maire Jean-Philippe Sadoul, Laurent Portal, adjoint, et Benjamin Maymard, responsable des sports, honoraient de leur présence cette soirée. Le coup d’envoi fut donné en présence d’un public nombreux. à cette occasion, les 3-5 ans (micro-basket) et U7 de l’école de basket, ont accompagné les joueuses de l’EAB pour la présentation des équipes. Tous étaient fiers de pouvoir partager un moment avec les filles de la NF3. La commission animation avait concocté un apéritif dinatoire pour remercier les partenaires et sponsors, artisans, entreprises, collectivités, mairie de Luc-la-Primaube, mairie de Calmont pour leurs dons et différentes actions. Leur soutien étant essentiel dans le fonctionnement du club.