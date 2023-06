REACTIONS, ANALYSE. Nahel tué par la police à Nanterre : ceux qui s'émeuvent et ceux qui s'écharpent

La mort de Nahel, 17 ans, tué à bout portant par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre, a entraîné un concert de réactions de personnalités de tout ordre, dont certaines, partisanes, dépassent le drame lui-même. Florilège de violences verbales, après les violences urbaines.





Dans la matinée du mardi 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine), Nahel, 17 ans, refuse d'obtempérer à un contrôle de police alors qu'il était en voiture et meurt, tué à bout portant par le policier qui le tenait en joue. Un drame qui va déclencher dans l'après-midi et dans la nuit des émeutes à Nanterre et un peu partout dans des cités des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Yvelines.

Sur les réseaux sociaux également, un véritable déferlement de réactions de la part d'hommes et de femmes politiques, mais aussi d'autres personnalités émues par ce drame.

Emotion, colère et soutien moral et financier

Comme celle du comédien Omar Sy.

Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin,

tué par un policier à Nanterre.



Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant.

Sur son compte Twitter, le rappeur Sadek a proposé l'ouverture d'une cagnotte pour soutenir la famille et les proches de Nahel dans cette épreuve, ce qui fut fait sur Leetchi. Ce mercredi 28 juin vers 17 heures, cette cagnotte dépassait les 21 300 €. Sadek va également reverser le cachet d'un de ses prochains concerts (9 000 €) à la famille de Nahel, et appelle les policiers à prendre la parole et à se désolidariser "avec ce qui s'est passé".

Avec instincts productions on a décider de donner le cachet de mon prochain concert (ce vendredi)à la famille , c’est pas grand chose (9000€) mais chacun doit agir à son échelle , les « Tweets d’indignation » ça va 2 minutes



Ps : je suis disponible pour toute action CONCRÈTE

La réaction la plus mise en avant est celle de Killian Mbappé, l'international français qui, avec son collègue de l'équipe de France Jules Koundé ont commenté le drame. Si le capitaine des Bleus a "mal à (sa) France", Jules Koundé est plus virulent, notamment envers la récupération de cette tragédie par les médias notamment.

J’ai mal à ma France. ?????

Une situation inacceptable.

Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt.

Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique.



Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs…

Des tweets de footballeurs qui ont agacé le vice-président des Républicains Julien Aubert, qui aimerait voir leur indignation aller dans les deux sens.

La France n'est pas le Far-West, et ce policier sera entendu. Mais j'aurais aimé la même mobilisation de footballeuts pour les policiers assassinés ou les innocents poignardés par des « fous ». « Ma » France ce n'est pas le narcotrafic ou l'islamisme.

Les politiques qui en profitent pour tirer sur leurs adversaires...

Côté réaction politique, la droite "dure" comme la gauche "dure" ne partagent pas la même optique du drame, et chacun en profite pour tirer à boulets rouges l'une sur l'autre. Même s'il reconnaît sur France Info "le temps du deuil pour la famille", le député du Rassemblement national Philippe Ballard fait ensuite abstraction de la victime, et pointe du doigt les responsables politiques "qui se placent du côté "des petites racailles".

\ud83d\udde3 "Toutes les 20 minutes il y a un refus d'obtempérer. Les policiers et les gendarmes mettent leur vie en danger." justifie le député (RN) @BallardPhilippe et dénonce les responsables politiques qui "se placent bien souvent du côté des petites racailles et rarement des…

Lui, comme son président Jordan Bardella, pointent du doigt les élus de la France Insoumise, "systématiquement dans la roue des délinquants, des criminels, des islamistes et de tous ceux qui plus largement veulent détruire la République". Les députés LFI sont même qualifiés de "charognards" par le député RN Jérôme Buisson.

Eric Ciotti, le président des Républicains, est dans le même tempo.

Une mairie annexe brûlée, des voitures et mobiliers urbains calcinés, des pompiers caillassés. Voilà les conséquences des émeutes d’hier soir !



Pendant ce temps, l’extrême gauche souffle sur les braises et espère une vengeance contre les forces de l’ordre.



Insupportable !

Du côté de LFI, on voit le Président du RN Jordan Bardella comme "un mauvais syndicaliste", alors que le député NUPES Thomas Portes leur lance "Vous êtes à vomir".

Nous sommes face à une mise à mort à bout portant de sang froid. Un gamin de 17 ans tué par la police. Rien ne justifie cette mise à mort. RIEN. Jamais le policier n’a été mis en danger. JAMAIS.

Arrêtez d'essayer de justifier cette mise à mort. Vous êtes à vomir.

Mais si LFI se montre à l'image de Thomas Portes virulente sur la police, une habitude, la secrétaire nationale d'EELV dénonce une "américanisation" de ses méthodes d'intervention, et souhaiterait aborder "sérieusement le problème du racisme dans la police".

\ud83d\udde3\ufe0f « Que ça plaise ou non à certains,



Pour #Nael \ud83d\ude4f et pour les autres,



On va devoir adresser sérieusement le problème du racisme dans la police.



Tous les policiers ne sont pas racistes.



Mais tout le monde ne se fait pas tuer pour un refus d'obtempérer »#Nanterre

Le tweet sulfureux d'un "syndicat" policier

Pour faire écho à la réaction de la responsable écologiste, le Syndicat France police - Policiers en colère a publié un tweet sulfureux, reproduit ci-dessous, qui lui a valu la suspension du compte. "Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans. En neutralisant son véhicule, ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Les seuls responsables de la mort de ce voyou sont ses parents, incapables d'éduquer leur fils". Le dirigeant de France Police, révoqué de la police le 9 mars dernier, Bruno Attal, a lui tweeté "Je préfère une racaille morte qu'un policier mort". Qualifiant ce syndicat de "groupuscule", le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait saisir la justice et étudier une dissolution de France Police, selon France Info.

Rares ceux qui tentent d'apaiser les débats

A commencer par Emmanuel Macron et son gouvernement (mais c'est leur rôle), au milieu de clivages qui agitent leurs chaînes et accusent comme à chaque fois dans ce genre de drame, rares sont les politiques qui préfèrent sciemment "marcher sur des oeufs" et modérer leur propos autour de celui de Nanterre. Ou à peu près. "Un adolescent a été tué et c’est inexcusable. La justice a été immédiatement saisie, je souhaite qu’elle fasse son travail avec célérité et dans le calme", a dit ainsi le chef de l'Etat depuis Marseille. Ces propos modérés sont également les mêmes chez deux personnalités politiques de gauche, des tweets relevés par Eugénie Bastié, journaliste et chroniqueuse à Europe 1, CNews et Le Figaro, médias réputés de droite.

Dans le vacarme et la surenchère de l'extrême gauche les réactions mesurées de Fabien Roussel et de François Ruffin détonnent.

Mais dans la cacophonie ambiante, leur position passe pratiquement inaperçue. A croire que le monde n'aime que l'agitation, le conflit et la posture dans des faits qui n'ont besoin, dans un monde digne de ce nom, que de pudeur et d'une (grande) inspiration.