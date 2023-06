VIDEO. Mort de Nahel : Marseille, Toulouse, Nanterre... Vers une troisième soirée de tensions, les premières images

On se dirige vers une troisième soirée de vives tensions, des incendies sont constatés dans plusieurs villes en début de soirée.

On se dirige vers une troisième soirée de tensions après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). En début de soirée, le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) a dû être évacué selon les informations de BFMTV alors que des pétards et des feux d'artifice ont été tirés. Le début de la manifestation spontanée était pourtant calme.

De nombreux incendies sont en cours à Marseille, en témoignent ces impressionnantes images :

\ud83d\udea8\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7URGENT - Images complètement lunaires qui parviennent de #Marseille qui s'embrase ce soir. pic.twitter.com/eUv0Hnff80 — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 29, 2023

Dans le quartier de la Reynerie à Toulouse (Haute-Garonne), où les tensions étaient déjà très fortes ces deux derniers soirs, une nouvelle nuit d'affrontements semble se dessiner. Des feux ont été déclenchés dans les quartiers de Bagatelle, du Mirail, d'Empalot et des Izards, rapporte La Dépêche du Midi.

Feux de poubelles et tension quartier Bagatelle à Toulouse. Gaz lacrymogènes lancés par les policiers en se repliant. Les insultes fusent. pic.twitter.com/5g8pYyXu3R — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) June 29, 2023

Le Raid est déployé à Lille (Nord), où 6 personnes ont été interpellées. BFMTV rapporte également que le Raid et un hélicoptère ont été mobilisés à Lyon (Rhône).

Situation tendue à Nanterre

A Nanterre, la colère ne faiblit pas. 15 personnes ont été interpellées après la marche blanche en la mémoire de Nahel, qui s'est déroulée dans le calme mais qui a connu des violences à la fin. Une banque a été incendiée dans la soirée, les affrontements risquent de continuer cette nuit.

\ud83d\udea8\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7URGENT - Une banque a été incendiée à #Nanterre. Les habitants sont actuellement évacués. (live Brut) pic.twitter.com/2Q7V0WSmdo — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 29, 2023

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé plus tôt dans la journée que 40 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés ce soir en France, dont 5 000 à Paris et sa banlieue proche.