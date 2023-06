Mort de Nahel : appel à la responsabilité, réseaux sociaux, que retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron ?

À l’issue d'une cellule de crise interministérielle, ce vendredi 30 juin 2023, Emmanuel Macron s'est exprimé alors que trois nuits agitées viennent de secouer le pays, suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier.

L'ambiance est restée électrique. Pour la troisième nuit consécutive depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre, plusieurs villes du pays ont été le théâtre de nombreux débordements. Emmanuel Macron a pris la parole, vendredi 30 juin 2023,

"Inacceptable et injustifiable"

Le président de la République est revenu sur les dernières nuits sous très haute tension. Elles "relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Parce que rien ne peut justifier la violence, surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles ou à organiser des pillages contre les commerces".

Emmanuel Macron a ajouté : "il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et attaquer nos institutions".

🔴DIRECT - 🗣 "Les deux nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation inacceptable et injustifiable car rien ne peut justifier la violence."



— franceinfo (@franceinfo) June 30, 2023

Moyens supplémentaires, événements festifs...

Le chef de l'Etat a également évoqué "des moyens supplémentaires", que le "ministre de l'Intérieur aura à mobiliser". Gérald Darmanin ainsi que la Première ministre Elisabeth Borne étaient d'ailleurs aux côtés d'Emmanuel Macron lors de sa prise de parole. "Le garde des Sceaux s'assurera du suivi par une série de circulaires visant à la fois les majeurs et les mineurs qui ont pu être interpellés et qui seront déférés devant la justice".

La tension qui gagne le pays a eu raison de plusieurs rendez-vous. "La décision a été prise d'annuler plusieurs événements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements les plus sensibles pour pouvoir protéger les mairies, nos compatriotes", a annoncé le président de la République.

— BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Un appel aux parents...

Autre moment clé de l'intervention du chef de l'Etat : ses mots envers les parents. Il les appelle tous "à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, c'est la résultante de groupes parfois organisés, violents, et équipés, que nous appréhendons, et qui seront judiciarisés. Mais également de beaucoup de jeunes : un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile".

— franceinfo (@franceinfo) June 30, 2023

... et aux réseaux sociaux

Mais surtout, Emmanuel Macron s'est directement adressé aux plateformes telles que Snapchat et Tiktok. "Elles jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours", rapporte-t-il, avançant que sur plusieurs d'entre elles figuraient "à la fois l'organisation de rassemblements violents, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel."

🗣 "Nous prendrons dans les prochaines heures plusieurs dispositions comme le retrait des contenus les plus sensibles en lien avec ces plateformes [réseaux sociaux]".



— franceinfo (@franceinfo) June 30, 2023

Parmi les dispositions évoquées par le chef de l'Etat, celle "d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Les services de l'Etat s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective, et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité".