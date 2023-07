Mort de Nahel : dégradations, interpellations, blessés, retour sur une quatrième nuit de violences en France

La quatrième nuit qui a suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre le mardi 27 juin 2023, a été, comme les trois autres, le théâtre de violences dans plusieurs villes de France.

"On fait tout pour" : c'est ce qu'avait répondu Gérald Darmanin à Anne-Claire Coudray lorsque celle-ci lui demandait, lors du JT de 20 heures de TF1, vendredi 30 juin, s'il allait être possible d'éviter une quatrième nuit de violences en France après la mort de Nahel, un jeune homme tué par un policier à Nanterre.

45 000 policiers et gendarmes mobilisés

Pour rappel, toujours lors de son intervention au journal, le ministre de l'Intérieur avait fait part d'un renfort des effectifs de police et de gendarmerie mobilisés ce vendredi soir. Ils ont été 45 000 à quadriller le terrain. "J'ai rappelé des congés, j'ai mobilisé davantage d'unités spécialisées du RAID, du GIGN, de la BRI. Avec la Première ministre, on a décidé de mettre des engins blindés de la gendarmerie nationale, des engins lanceurs d'eau et nous avons aussi mobilisé des hélicoptères", avait-il annoncé.

Interpellations, blessés...

Ce samedi matin, le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir procédé à 994 interpellations. 24 heures plus tôt, le chiffre grimpait à 917, "dont la moyenne d'âge est de 17 ans. On a un tiers de mineurs et on a arrêté des enfants de 13 ans", poursuivait Gérald Darmanin. Parmi les forces de l'ordre, 79 blessés ont été comptabilisés, contre 249 dans la nuit du 29 au 30 juin.

De nombreuses villes touchées

Parmi les villes touchées par ces émeutes de la nuit de vendredi à samedi, Marseille, où 95 personnes ont été interpellées, et quatre policiers blessés. Peu avant minuit, Benoit Payan, le maire, a condamné "avec une totale fermeté les scènes de pillages et de violence", qui ont touché la deuxième ville de France.

Il a demandé "à l'Etat l'envoi immédiat de forces de maintien de l'ordre supplémentaires". Une heure plus tard, Gérald Darmanin répondait à l'élu, indiquant que "des renforts importants arrivent en ce moment".

\ud83d\udd34 À Marseille, les scènes de pillages et de violence sont inacceptables.

Je condamne avec une totale fermeté ces actes de vandalisme et demande à l’État l’envoi immédiat de forces de maintien de l’ordre supplémentaires. — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 30, 2023

A cette heure, déjà 270 interpellations dont plus de 80 à Marseille, où des renforts importants arrivent en ce moment. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023

Toujours selon le ministère de l'Intérieur, 31 commissariats, 16 postes de police municipale et 11 casernes de gendarmerie ont été ciblés, durant cette quatrième nuit de violences. Marseille s'est réveillée avec la gueule de bois, ce samedi. Plusieurs rues fréquentées, dont la rue Saint-Ferréol, ont été saccagées.

A deux heures de l'ouverture des magasins à Marseille, la rue Saint-Ferréol découvre les saccages de la nuit pic.twitter.com/J6OnVMUhyj — France Bleu Provence (@bleuprovence) July 1, 2023

Violences urbaines à Marseille: une armurerie a été pillée et des armes de chasse ont été dérobées pic.twitter.com/CQLIENF9R2 — BFMTV (@BFMTV) July 1, 2023

Nanterre a encore été ciblée : la BRI a été amenée à intervenir. Bus et voitures ont été incendiés dans la ville.

\ud83d\udd34 ALERTE - Intervention de la BRI à #Nanterre : le blindé pénètre dans un quartier. pic.twitter.com/kGOvOjLYI8 — Clément Lanot (@ClementLanot) June 30, 2023

\ud83d\udd34 Un bus et plusieurs voitures incendiées à #Nanterre. pic.twitter.com/doNGjT578B — Clément Lanot (@ClementLanot) June 30, 2023

À Lyon également, la nuit a été agitée. Un bureau de poste a été ciblé par un engin explosif, donnant lieu à des images impressionnantes. Selon plusieurs témoignages, des tirs de kalachnikov ont été entendus dans le quartier de la Duchère, pour détruire des caméras.

\u203c\ufe0f [ \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 FRANCE ]



\ud83d\udd38 Un bureau de poste a été ciblé par un engin explosif à Lyon. pic.twitter.com/EYba2XL1qs — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 30, 2023

\ud83d\udea8\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 FLASH | La #BRI et le #RAID ont été déployés dans le quartier de la Duchère à #Lyon suite à des tirs d'arme à feu pour détruire des caméras. #emeutes



pic.twitter.com/dsivMOIHsi — Cerfia (@CerfiaFR) June 30, 2023

À Toulouse, des véhicules ont été incendiés, notamment au quartier Bagatelle. Des images impressionnantes ont été diffusées d'un bâtiment en flammes dans le quartier Borderouge, après 2 heures du matin.

Troisième nuit d'#émeutes à #Toulouse, avec à nouveau des tensions et des véhicules incendiés, comme ici dans le quartier de Bagatelle

(\ud83d\udcf8 @HarisJamalzada / @actutoulouse) pic.twitter.com/auGIv1AAUp — Actu Toulouse (@actutoulouse) June 30, 2023

Toujours en Occitanie, du côté de Montpellier, une boutique a été pillée en pleine nuit. Nuit qui a été aussi agitée sur la place de la comédie, l'un des endroits très fréquentés de la préfecture héraultaise.