Mort de Nahel : l'ONU épingle la France, le ministère des Affaires étrangères lui répond

Trois jours après la mort de Nahel, un jeune homme tué par un policier lors d'un contrôle routier, l'ONU a épinglé la France, qui lui a répondu par la voix du ministère des Affaires étrangères.

Les tensions qui gagnent l'Hexagone depuis la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, mardi 27 juin 2023, sont commentées bien au-delà de l'Hexagone. Ce vendredi 30 juin, c'est l'ONU qui a pris la parole.

"Racisme et discrimination"

C'est par la voix de Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), que l'ONU a réagi. En ces termes : "c'est un moment pour le pays de se pencher sérieusement sur les problèmes profonds de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre".

L'organisation a également souligné "l'importance de se rassembler dans le calme. Nous appelons les autorités à s'assurer que l'usage de la force par la police pour s'en prendre aux éléments violents lors des manifestations respecte les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité".

Le ministère des Affaires étrangères répond

Une prise de parole qui n'est pas passée inaperçue. Le ministère des Affaires étrangères a répondu avoir "pris connaissance" de cette déclaration. Avant de poursuivre : "toute accusation de racisme ou de discrimination systémiques par les forces de l’ordre en France est totalement infondée. Le dernier examen périodique universel auquel notre pays s’est soumis nous a permis d’en faire la démonstration."

France Diplomatie rappelle qu'en France, les forces de l'ordre "sous soumises à un niveau de contrôle interne, externe et judiciaire tel que peu de pays en connaissent. La France, et ses forces de l'ordre, luttent avec détermination contre le racisme et toutes les formes de discriminations. Aucun doute n'est permis dans cet engagement".

Après avoir mentionné "le grand professionnalisme" dont font preuve les forces de l'ordre, et ce face "à des situations et des actes d'une extrême violence", le ministère des Affaires étrangères fait état de "249 policiers blessés lors de violences ces derniers jours".