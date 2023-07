Mort de Nahel : obsèques, bilan, appels au calme, ce qu'il faut retenir ce samedi 1er juillet, avant une 5e nuit

Après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre le mardi 27 juin, les violences urbaines se sont étendues à toute la France.

Malgré 45 000 gendarmes et policiers mobilisés, une quatrième nuit d'émeutes violences s'est déroulée partout en France, dans des villes parfois peu habituées à ce genre de scénario. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est Marseille qui pour sa deuxième nuit de violences seulement a connu son paroxysme émeutier.

Trois fois plus de bâtiments touchés que la veille

Si en terme de bilan comptable, cette quatrième nuit de violences affiche un recul par rapport aux nuits précédentes, selon le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT Denis Jacob, trois fois plus de bâtiments ont été incendiés dans la nuit de vendredi à samedi que la veille, au total 266 (dont 26 mairies et 24 écoles, relève La Figaro) contre 92. En revanche, moins de véhicules incendiés (1 350 contre 2 000) et moins d'incendies sur la voie publique (2 560 contre 3 880 la veille) ont été relevés.

Près de 750 commerces victimes en France

Ce samedi 1er juillet, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que près de 750 commerces ont été victimes d'attaques et de dégradations depuis le début des violences urbaines mardi soir. Il a précisé que 200 points de vente de la grande distribution, 250 bureaux de tabac et 250 agences bancaires avaient été attaqués, pillés et pour certains intégralement brulés, auxquels viennent s'ajouter beaucoup de magasins de mode et d'articles de sport, ainsi que des enseignes de restauration rapide.

Bruno Le Maire a également proposé plusieurs mesures pour aider les commerçants : demande aux assureur d'accélérer les indemnisations et de réduire les franchises, demande aux banques de faire preuve d'une plus grande souplesse lors des échéances de paiement, possible report du versement des charges sociales et fiscales et prolongation d'une semaine des soldes dont le coup d'envoi a été donné il y a seulement quelques jours.

Des obsèques loin des caméras

Lors des obsèques de Nahel ce samedi, plusieurs centaines de personnes ont patienté devant la grande mosquée de Nanterre, gardée par des volontaires qui maintenaient les caméras à distance. Dans la foule rassemblée à travers le boulevard, on pouvait entendre certains prier.

"Je pense que c'est important que nous soyions tous ensemble", a dit Salsabil, une jeune femme d'origine arabe venue exprimer son soutien à la famille de Nahel. Marie, 60 ans, a dit de son côté avoir vécu à Nanterre pendant 50 ans et avoir toujours entendu parler de problèmes avec la police.

La mort du jeune homme, filmée sur vidéo, a ravivé en France les accusations de violence policière et de racisme contre les quartiers populaires. Emmanuel Macron a rejeté l'idée d'un racisme systémique au sein des forces de sécurité en France.

Le monde du foot appelle au calme

"Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction", ont exhorté les joueurs de l'équipe de France de football en référence aux émeutes, dans un texte relayé vendredi soir par le capitaine Kylian Mbappé.

Les Bleus, se disant "marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel", lancent un "appel à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation", assurant que la violence doit laisser place à "d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer".

A Marseille, les South Winners 1987, un des deux principaux groupes de supporters de l'OM, ont appelé ce samedi les "jeunes Marseillais" à faire preuve "de sagesse et de retenue" après une nuit d'émeutes et de destructions qui "divisent" la deuxième ville de France.

Le gouvernement cible les réseaux sociaux

Alors qu'Emmanuel Macron a renoncé ce samedi à une visite d'Etat prévue en Allemagne, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a prôné une réponse judiciaire plus ferme. Il a aussi mis en garde les jeunes (30% des interpellés sont mineurs et ont en moyenne 17 ans) et leurs parents, notamment sur l'usage des réseaux sociaux lors des émeutes. "Que personne ne pense que derrière ces réseaux sociaux il y a l'impunité", a-t-il dit au tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne). "Si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte on va le péter", a-t-il menacé. "Il est impérieux que les gamins cherchent chez eux la nuit. C'est la place des enfants que d'être auprès de leurs parents et pas dans les rues", a aussi déclaré Eric Dupond-Moretti.

Son homologue de l'intérieur, Gérald Darmanin, a rencontré vendredi des responsables de Meta, Twitter, Snapchat et TikTok. Snapchat a assuré avoir une tolérance zéro pour les contenus faisant la promotion de la violence.

Vers une 5e nuit de violences ?

La France redoute une cinquième nuit d'émeutes ce samedi soir. Les transports en commun s'arrêteront à nouveau dans plusieurs villes du pays, certains dès 20 heures, alors que plusieurs enseignes, commerces et centres commerciaux ont fermé plus tôt, par exemple dès 17 heures dans certains lieux de Marseille. Plusieurs festivals, concerts et autres manifestations culturels ont été annulés, tout comme la veille.

Et tout comme la veille, 45 000 membres des forces de l'ordre restent mobilisés.