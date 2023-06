Mort de Nahel : une ville d'Ile-de-France instaure un couvre-feu ce soir, craignant de nouveaux débordements

Dans cette commune des Hauts-de-Seine, un tramway a été incendié mercredi soir.

Dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juin 2023, un tramway de la ligne T6 a été incendié à Clamart (Hauts-de-Seine) lors des violentes protestations qui ont éclaté en réponse de la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par la police à Nanterre.

Dans la crainte de nouveaux débordements, la commune a acté la mise en place d'un couvre-feu ce jeudi soir, de 21 heures à 6 heures du matin. L'arrêté stipule que la circulation des bus et des tramways sera interrompu, et les fêtes des écoles annulées.

"Toutes ces décisions concourent à réduire le champ d’intervention possible des forces de l’ordre pour ainsi concentrer les efforts sur la sécurité des biens et des personnes et le rétablissement de l’ordre public", justifie la mairie. "Clamart est une ville sûre et tranquille, nous sommes déterminés à ce qu’elle le reste".

La ville des Hauts-de-Seine a annoncé la fermeture d'équipements publics et l'annulation de toutes les manifestations jusqu'à dimanche 2 juillet inclus.

\u26a0\ufe0fEn raison des violences survenues la nuit dernière et devant le risque de nouveaux troubles à l’ordre public, la Ville de Clamart prend un arrêté instaurant un couvre-feu entre 21h et 6h du jeudi 29/06 au lundi 3/07.

+ d'infos : https://t.co/yu5wkHuEhd — Ville de Clamart (@VilleDeClamart) June 29, 2023

40 000 gendarmes et policiers mobilisés

Après deux soirs de violentes tensions dans plusieurs villes de France, notamment dans les Hauts-de-Seine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mobilisation de 40 000 gendarmes et policiers, dont 5 000 à Paris et sa banlieu.

Le gouvernement continue d'appeler au calme ce jeudi, alors que le policier qui a tiré sur Nahel a été mis en examen en fin d'après-midi et placé en détention provisoire. Lors de la marche blanche organisée par la mère de la victime, où plus de 6 000 participants se sont retrouvés à Nanterre, quelques échauffourés ont éclaté avec les forces de l'ordre avant un retour au calme.