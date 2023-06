EN VIDEOS. Mort de Nahel à Nanterre : Paris, Toulouse, Lille, Rennes... Des tensions partout en France ce mercredi soir

Des rassemblements pour protester contre la mort de Nahel sont organisés dans plusieurs villes françaises ce mercredi 28 juin dès le début de soirée, donnant lieu à de nouvelles violences urbaines.



Les autorités ont appelé au calme ce mercredi 28 juin et annoncé une mobilisation "renforcée" des forces de l'ordre (2 000 membres) pour éviter une deuxième nuit de violences urbaines, notamment à Nanterre, où Nahel, 17 ans, a été tué par un policier après un refus d'obtempérer, ce qui a semé émotion et colère à travers le pays.

Mais des rassemblements se sont déroulés ce mercredi en soirée partout en France, souvent parsemées de nouvelles tensions et violences urbaines, relève Midi Libre.

A Toulouse, des véhicules et des poubelles ont été incendiés dans les quartiers du Mirail et de la Reynerie, et des jets de pierre ont accueilli les véhicules de police. Deux stations de métro desservant ces quartiers ont été fermées. Un chien aurait également été abattue par les policiers.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 EN DIRECT - Vidéo du propriétaire du chien abattu à #Toulouse, s'avançant vers les policiers, totalement déboussolés. pic.twitter.com/buMI4HlnvV — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 28, 2023

A Lyon, la situation est la même, avec un parfum de guérilla urbaine, et plusieurs incendies, notamment de véhicules, ont été signalés.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 EN DIRECT - Incidents en cours à #Lyon. Plusieurs incendies signalés. pic.twitter.com/sa0Ci5UJhg — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 28, 2023

A Lille, quelque 300 personnes ont défilé dans le centre-ville historique vers la préfecture du ord. Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des charges. Un véhicule aurait été incendié. Des véhicules auraient aussi été incendiés à Roubaix.

A Nantes, un rassemblement en soutien à Nahel a rejoint un autre rassemblement contre la dissolution des Soulèvements de la Terre, qui organisaient également ce jour même des rassemblements dans plusieurs villes.

A Rennes, environ 400 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville. Un incendie a par la suite été allumé place Sainte-Anne. Un rassemblement s'est déroulé également à Brest.

Àprès la mort du jeune Nahel à Nanterre hier, une manifestation contre les violences policières rassemble environ 400 personnes dans le centre historique de Rennes. pic.twitter.com/mfMVeJ15Wq — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) June 28, 2023

A Paris, plusieurs rassemblements sont en cours dans la capitale et sa banlieue. Boulevard Voltaire, des affrontements sont en cours. A Viry-Châtillon (Essonne), un bus a été incendié.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 EN DIRECT - Un bus est incendié à Viry-Châtillon. pic.twitter.com/a2Z8JlkUB5 — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 28, 2023

A Grigny, les forces de l'ordre sont visées par des tirs de mortier. Même cas de figure à Issy-les-Moulineaux et à Argenteuil.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7EN DIRECT | Des tensions éclatent à #Grigny, où les policiers sont pris pour cible par des tirs de mortier. #Nanterre



pic.twitter.com/rVFW4IUkoy — FIL-ACTUS (@FilActus) June 28, 2023

A Amiens également, des émeutes ont éclaté.

A Marseille, une banderole affiche son soutien à la famille de Nahel.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7EN DIRECT | #Marseille affiche son soutien à #Nanterre avec une banderole portant le message "Soutien à la famille de Nahël". pic.twitter.com/5VBxNRGsVr — FIL-ACTUS (@FilActus) June 28, 2023

Des débuts de tensions sont signalés également dans d'autres villes de la banlieue parisienne, où Nanterre, Aulnay-sous-Bois et Villeneuve-la-Garenne ont été placées sous surveillance de drones. Mais aussi ailleurs en France, comme à Dijon, Orléans, Vénissieux ou encore Strasbourg.

Une deuxième nuit de violences se prépare-t-elle aux quatre coins de France ?