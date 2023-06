Lédergues. Un repas convivial pour clôturer les séances "jeux et loisirs"

Lors de la clôture des "Jeux et Loisirs", les responsables du club ont organisé un repas mémorable pour marquer cette occasion spéciale. Comme le veut la tradition, une paella délicieuse a été préparée avec soin par Renée, qui a mis tout son savoir-faire culinaire au service des convives. L’atmosphère était empreinte de joie et de convivialité, réunissant un total de 52 invités. Les rires et les conversations animées ont rempli la salle, témoignant de l’attachement et de l’esprit de camaraderie qui règnent au sein du club. Ce repas clôture la saison sur une note positive, offrant à chacun un moment de détente et de partage inoubliable. "Nous souhaitons à tous d’excellentes vacances remplies de repos, de découvertes et d’expériences enrichissantes. Profitez de cette pause estivale pour recharger vos batteries et revenir le 15 septembre avec une énergie renouvelée. Par ailleurs, nous tenons à rappeler que le pique-nique annuel aura lieu le 2 juillet. Ce sera l’occasion idéale de nous retrouver dans un cadre plus décontracté et de profiter de la nature environnante. Afin de faciliter l’organisation de cet événement, veuillez noter que le coût de participation s’élève à 15 € par personne. Nous vous invitons à prendre vos dispositions et à vous munir de vos propres couverts pour ce moment de convivialité en plein air. Nous espérons vous voir nombreux lors de ces prochains rendez-vous et partager de merveilleux moments ensemble. D’ici là, profitez pleinement de vos vacances estivales et revenez ressourcés pour entamer une nouvelle saison passionnante au sein de notre club jeux et loisirs".