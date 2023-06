Arvieu. Une sophro-balade à la plage

La communauté de communes Lévézou-Pareloup, dans le cadre du Point Info Seniors, a mis en place une balade-sophrologie ce jeudi sur les rivages du lac de Pareloup à la plage d’Arvieu, lieu enchanteur. Accompagnés par Sophie Puech du Pis et guidés Nadine Seguret Albouy, conseillère de forme et de santé en médecines douces et sophrologue, ils ont été une douzaine d’hommes et femmes à participer durant deux heures, à des exercices de sophrologie, de méditation et de relaxation intercalés dans une marche en pleine conscience….

Cette balade ludique, tout en douceur, a favorisé pour la plupart un lâcher-prise leur permettant de profiter pleinement de l’instant présent. Histoire de bien terminer la saison et de partager leurs ressentis et points de vue, ils se sont ensuite retrouvés au Carretou dans un cadre fort agréable pour savourer le déjeuner.