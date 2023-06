Druelle Balsac. Le gala annuel du Twirling ce samedi

Après avoir obtenu de superbes résultats durant la saison, au cours des différentes finales disputées, le Twirling bâton druellois vous propose de venir assister à son gala annuel. Ce dernier se déroulera le samedi 1er juillet à la salle du basket, au Bouldou. Vous aurez ainsi l’occasion de voir les différentes chorégraphies effectuées par ces jeunes athlètes qui leurs ont permis de récolter de nombreuses médailles et des classements plus que flatteurs. Une saison à marquer d’une pierre blanche pour le club grâce à leur assiduité aux entraînements, au sérieux toujours affiché par tous les athlètes et aussi, bien sûr, aux conseils éclairés de leur entraîneur, Cloé Solignac. Les dirigeants vous informent que l’entrée pour ce gala sera entièrement gratuite pour tous. Une raison de plus pour venir passer une agréable fin d’après-midi en assistant aux très belles prestations de ces gymnastes.