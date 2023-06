Canet-de-Salars. Les couturières de la MJC ont réalisé des "merveilles"

Pendant toute la saison, une douzaine de couturières de tous niveaux se sont retrouvées à la salle des fêtes du village, dans les locaux de l’ancienne bibliothèque.

Chacune apportait à ces occasions son tissu, son matériel (un fer à repasser et deux machines à coudre sont mis à disposition des débutantes qui n’ont pas encore investi dans cet achat) et comptait sur les autres pour avoir des idées, des conseils sous l’œil avisé et l’expérience des animatrices.

De véritables merveilles ont été réalisées : trousses de toilette, sacs à main, robes, pantalons, caracos… La plus jeune du groupe, 8 ans, venue avec sa propre machine, a pu confectionner un sac et une tenue d’été !

L’atelier couture a fonctionné deux samedis par mois et quelques lundis (à la demande). Un goûter a clôturé la saison, et rendez-vous est pris pour la rentrée de septembre.