Luc-la-Primaube. Un forfait communal de 125 509 € pour les deux écoles privées

Le montant du forfait communal à verser aux écoles privées est calculé en fonction du coût moyen d’un élève scolarisé dans les écoles publiques, soit un coût moyen de 1 386,80 € pour un élève de classe maternelle et de 256,64 € pour un élève de classe primaire. Compte tenu des effectifs enregistrés au 1er janvier 2023 dans les écoles privées, le conseil municipal a fixé le montant du forfait communal à 69 173,03 € pour l’école Saint-Joseph et à 56 336,24 € pour l’école Saint-Jean.

Le parc d’éclairage public communal souffre de vétusté car on recense encore la présence de 108 boules lumineuses, de 140 luminaires résidentiels ou fonctionnels à vapeur de mercure, interdits à la vente depuis 2015, et d’environ 50 luminaires vétustes. L’ensemble de ces points qui datent de plus de 25 ans, nécessite aujourd’hui de programmer leur remplacement à travers un plan pluriannuel ambitieux qui permettrait la réalisation de réelles économies. Le montant prévisionnel des travaux s’établit à hauteur de près de 250 000 € HT soit 300 000 € TTC. Le conseil municipal a approuvé la subvention de 75 000 € octroyée par l’État au titre du fonds vert pour assurer la réalisation et la modernisation du parc d’éclairage public portant sur plus de 300 points lumineux et va solliciter le SIEDA à hauteur de 15 %, soit 25 000 €. L’autofinancement serait alors de 150 000 €.

Concernant les travaux d’aménagement et de requalification de l’avenue de la Gare à La Primaube, le SIEDA va réaliser la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux d’éclairage public, la fourniture et la pose des installations d’éclairage public. La commune conserve le choix du matériel d’éclairage public. Le montant estimatif de l’opération de 5 322,05 € sera financé en totalité par la collectivité qui percevra de la part du SIEDA une aide de 15 % du montant HT, soit un montant estimé à 665 € ainsi que le FCTVA estimé à 873,03 €.