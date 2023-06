Aveyron : concerts, fêtes de village, marchés gourmands... Les bons plans pour sortir ce week-end

Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet, tout un florilège d'animations vous est proposé en Aveyron. Faites votre choix.

Vendredi 30 juin

Calmont.

- Conférence avec le Père Jean-François, à 20 h 30 à la basilique de Ceignac.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot, tous les vendredis et samedis jusqu’au 26 août.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque, tous les vendredis jusqu’au 15 septembre.

- Rencontre de musiques et de poésie hispaniques, à 18 h à la salle du Monastère.

Condom-d’Aubrac.

- Feu de la St-Jean à Labastide d’Aubrac ; soupe au fromage, à 21 h 30 devant la salle Marcel-Lautard.

Curan.

- Fête ; concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Espalion.

- Ouverture du musée du Rouergue, de 14 h à 18 h place Frontin (anciennes prisons).

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Concours de pétanque, à 20 h 30 au terrain de pétanque.

Loubière (La).

- Fête de Lioujas ; concours de belote, à 21 h à la salle d’animation des Epis à Lioujas.

- Fête de Lioujas ; 14 h, concours de pétanque ; 18 h 30 apéro concert avec « Sors tes Couverts » ; repas suivi d’un concert avec « La Déryves », à Lioujas.

Luc.

- Fête ; rando semi-nocturne,

Montrozier.

- Concert avec la chorale « Résonnance », à 20 h 30 à la salle d’animations de Gages.

Pierrefiche.

- Fête votive ; randonnée,

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale, gravure et peinture.

Saint-Santin.

- Visite guidée du village double de St-Santin : à 15 h rendez-vous sur la place des deux églises.

Sébazac-Concourès.

- Concert de chorales, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs, tous les vendredis du 30 juin au 25 août à 19 h place des Tilleuls.

Trémouilles.

- Fête ; quine d’été, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Villecomtal.

- Feu de la St-Jean, à 19 h 30 sur le terrain de foot.

Samedi 1er juillet

Aubin.

- Fête des langues du Monde, au plan d’eau du Gua.

Baraqueville.

- 1er animathlon, à 14 h au lac.

Cassagnes-Bégonhès.

- Ouverture du jardin de Mourot, tous les vendredis et samedis jusqu’au 26 août.

Castelnau-de-Mandailles.

- Soirée moules-frites animée par le groupe « Chapeau de Paille », à 20 h 30 à Mandailles.

Crespin.

- Concert avec « Boney B », au pont de Cirou.

Curan.

- Fête ; 15h, concours de pétanque en doublettes, randonnée ; 20 h, repas ; animation avec le groupe « La sourdoreille » et Roman Pops.

Decazeville.

- Fête des langues.

Durenque.

- Visite du moulin de Roupeyrac, de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère.

- 14h30, concours de pétanque en doublette ; 19h30, apéro concert avec le groupe Food Truck.

Estaing.

- Fête de la St-Fleuret ; 15h, ventriglisse au bord du Lot ; 17h, défilé de vélos fleuris ; 19h, marché gourmand animé par la fanfare du 503e Régiment du Train.

Fel (Le).

- Fête ; 14h30, concours de pétanque ; 16h30, randonnée ; 19h30, apéro concert ; 20h, repas et concert avec Trium.

Flavin.

- Dans le cadre de la Nuit des églises, concert avec la chorale des « Joyeux vétérans », à 20 h à l’église.

Goutrens.

- Cinéma en plein air – projection du film « En corps », à 22 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

- Concours de pétanque en doublette, à 14 h au Barrézien.

Laguiole.

- Deuxième édition de Fest’Aubrac ; concerts avec plusieurs groupes, à 18 h à la station de ski du Bouyssou.

Laissac.

- Fête du club de tennis de Laissac-Sévérac-l’Eglise ; 10h et 14h, jeux/atelier ; repas animé par le groupe « Les Turkish Turkeys ».

Loubière (La).

- 16h30, randonnée ; 18h, Trail de la Louve ; 19h30, apéro concert avec la Déryves ; repas champêtre,

- Fête de Lioujas ; 14h, concours de pétanque ; 18h30 apéro concert avec « Sors tes Couverts » ; repas suivi d’un concert avec « La Déryves », à Lioujas.

Luc.

- Fête ; 9h15, concours de pêche pour les enfants ; 19h, apéro musical avec bandas ; 20h, brasucade ; soirée avec le groupe « On naît pas bon mais on se marre » et le DJ LMQPL ; feu d’artifice.

- Spectacle présenté par l’école de théâtre Bruits de Couloirs, à 20 h 45 à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry.

Monastère (Le).

- Apéro concert avec les groupes « Explorers et Demi-Citron », à 19 h.

Montpeyroux.

- Ball trap, de 15 h à minuit au lieu-dit « Les Albusquiès ».

Moyrazès.

- Fête de la locomotion ; exposition de moto, voitures, camions, tracteurs…, animation musicale.

Onet-le-Château.

- Troisième édition du festival On’Echange, de 10 h à 15 h sur la place des Rosiers.

- Fête à Capelle ; 15h, course cycliste ; 20h, apéro concert avec le trio « Moonsters » ; 23h, bal animé par ReqAnimation.

Pierrefiche.

- Fête votive ; 14h, jeux divers ; 20h, repas ; bal avec Média Laser.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Rodez.

- Comédie musicale avec la classe de chant du Conservatoire de Montauban, à 17 h à l’auditorium du conservatoire.

- Concert de musique de chambre, à 11 h à l’auditorium du conservatoire.

- Gala de danse d’Edwina Costecalde, à l’amphithéâtre.

Saint-Amans-des-Cots.

- Spectacle de danse LiloMoov, à 20 h à la salle des fêtes.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale, gravure et peinture.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Fête ; 14h30, concours de pétanque ; 20h, repas animé par Berzinc et Liberty Music.

Salles-Curan.

- Concert avec la famille Darcourt, à 18 h à l’église.

Salles-la-Source.

- Marché gourmand, à 19 h au parking 2.

- Opération « Les rendez-vous du patrimoine » ; visite de l’église de St-Austremoine, de 10 h à 18 h.

Selve (La).

- Fête de Lagarde ; bodéga avec Capsule et Manon B, à 21 h au marché ovins à Réquista (pour le concert).

Tauriac-de-Naucelle.

- Fête à St-Martial ; 15h, tournoi de five ; 23h, soirée dansante avec Pro Night Fire

Trémouilles.

- Fête ; 16h, concours de pétanque ; 20h, apéro concert avec le groupe « les Contre Temps » suivi d’un bal ; 23h, feu d’artifice

Vabre-Tizac.

- Concert, à 21 h, Chez Piccolo.

Dimanche 2 juillet

Alrance.

- Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune, tous les dimanches jusqu’au 27 août de 14 h à 19 h.

Baraqueville.

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Curan.

- Fête ; 8h30, déjeuener aux tripous ; 15h30, thé dansant avec jean-François Mézy ; 20h, paëlla ; bal.

Decazeville.

- Concert avec le groupe « La Mama », à 20 h 30 à l’amphithéâtre.

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage, tous les dimanches jusqu’au 10 septembre de 14 h à 18 h 30.

Durenque.

- Visite de 14 h 30 à 18 h 30 du Moulin de Roupeyrac.

Espalion.

- Brocante au Foirail.

Estaing.

- Fête de la St-Fleuret ; 9h, bénédiction du pain et du sel ; 10h30, messe de pèlerinage ; 15h, animations diverses ; 22h, spectacle son et lumière

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Matinée tripous, à 8 h à la résidence Ste-Thérèse.

Laissac.

- Marché du livre et du disque d’occasion, de 10 h à 18 h sous la halle aux ovins.

Lassouts.

- Quine de l’association Rouergue-Androna, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Loubière (La).

- Fête de Lioujas ; repas cochon grillé, à Lioujas.

Luc.

- Fête ; 8h, vide-greniers ; 14h, concours de pétanque ; 19h, repas animé par « La Sourdoreille »,

- Spectacle avec l’école de théâtre Bruits de Couloirs, à 15 h à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry.

Montpeyroux.

- Ball-trap, de 9 h à 18 h au lieu-dit « Les Albusquiès ».

Moyrazès.

- Fête de la locomotion ; exposition de motos, voitures, camions, tracteurs… ; 8h, déjeuner aux tripous

Onet-le-Château.

- Fête à Capelle ; déjeuner salé ou sucré, de 8 h à 12 h.

Pierrefiche.

- Fête votive ; 8h, déjeuner aux tripous ; vide-greniers ; jeux divers.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

Saint-Christophe-Vallon.

- Exposition de Claudine Cayzac à la bibliothèque municipale.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Fête ; déjeuner tête de veau / tripous, à 8 h.

Salles-Curan.

- Concert avec la famille Darcourt, à 18 h à l’église.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

Selve (La).

- Fête de Lagarde ; 8h30, randonnée ; 20h, soupe au formage animée par le groupe No Réso, au marché ovins à Réquista (pour le repas).

Tauriac-de-Naucelle.

- Fête à St Martial ; 12h, repas ; 14h, animations avec les Clavelous ; jeux divers ; 19h, apéro musical avec « La Carriole ; 20h, repas ; bal avec Gilles Saby,

Trémouilles.

- Fête ; 8h, déjeuner tradtitionnel ; 16h, défilé de chars fleuris ; 20h, repas ; bal avec Véronique Pomiès.

Villecomtal.

- Après-midi « marche et patrimoine religieux » à 15 h, rendez-vous devant la mairie.

Villefranche-de-Rouergue.

- Vide-greniers, à 8 h au foirail de la Madeleine.