Le Nayrac. La Saint jean a été fêtée

Le feu de la Saint-Jean est une tradition que personne ne souhaite voir disparaître dans les villages. Ainsi, le Foyer Rural avait organisé une soirée festive au stade. Les musiciens locaux étaient présents et animaient la soirée au son de leurs accordéons. Grillades, boissons, fouace étaient proposées et chacun prenait plaisir à se retrouver tout en bavardant. Dès la tombée de la nuit, le "radal" était allumé et illuminait le site où de nombreuses personnes étaient présentes et évoquaient les Saint-Jean d’antan où chaque hameau avait son feu que les plus agiles n’hésitaient pas à sauter quand il n’était plus qu’un brasier