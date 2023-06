Vacances d'été : vert, orange, rouge, noir, comment Bison Futé établit ses prévisions pour le trafic routier ?

Ce premier week-end de juillet et de vacances scolaires estivales, sera déjà chargé sur les routes de France. Bison Futé annonce ce vendredi 30 juin 2023 rouge dans le sens des départs et ce samedi 1er juillet orange, toujours dans le sens des départs.

Chaque année, en juillet et en août, c'est bis repetita. Cet été 2023, dix week-ends, entre début juillet et début septembre, rythmeront les vacances estivales. Et seront forcément concernés par un trafic routier dense, surchargé voire saturé pour les pires week-ends de l'été.

Ainsi, depuis 1983, Bison Futé publie un calendrier prévisionnel. À chaque jour correspond une couleur indiquant les conditions de circulation :

en vert : la circulation est normale sauf en agglomération aux heures de pointe ;

en orange : le trafic est dense et les conditions de circulation sont globalement ou localement difficiles ;

en rouge : le trafic est très dense et les conditions de circulation sont très difficiles ;

en noir : le trafic est extrêmement dense et les conditions de circulation sont exceptionnellement difficiles sur l'ensemble du réseau.

Comment est né Bison Futé ?

Bison Futé, un service créé à la suite d'embouteillages monstres durant l'été 1975, fait-il pour anticiper le trafic routier ?

Le samedi 2 août 1975, jour de canicule, 600 km de bouchons cumulés sont enregistrés. La RN 10 qui relie Paris et la frontière espagnole près de Bayonne sont saturées. Ce week-end-là, 145 personnes meurent, à cause des accidents et des effets de la canicule.

Trois axes sont identifiés :

L'étalement dans le temps des déplacements

Le renforcement des itinéraires bis

La communication vers l'usager

L'été suivant, en 1976, 600 000 cartes de France sont éditées décrivent les 3 500 kilomètres d'itinéraires bis et les aires d'accueil aménagées sur les axes les plus chargés à hauteur des difficultés prévisibles.

Pour le public, cette campagne se matérialise par l'apparition d'un personnage créé, Bison Futé.

Avec 30 % d'encombrements de moins que l'année précédente, l'opération est un succès. Elle est pérennisée.

Des caméras et des capteurs le long des routes

Les prévisions de Bison Futé se basent sur les niveaux de trafic passés sur les dix dernières années d’un certain nombre de points du réseau routier national.

"On regarde les débits. À partir de ces données-là, on essaie de faire des projections pour l'année", explique à TF1, Fabrice Vella, prévisionniste.

Ces statistiques sur l’état de la circulation sont collectées grâce à des capteurs magnétiques et des caméras placées le long des routes, qui comptabilisent le nombre de véhicules grâce aux impulsions à leur passage.

"Un logiciel se charge ensuite de les modéliser". Pour l'automobiliste, Bison Futé traduit ensuite ses chiffres au moyen d'un code couleur, allant du vert au noir (lire ci-dessus).

Prévisions et calendrier

C'est à partir de ces modélisations informatiques qu'il peut déjà dire que le samedi 15 juillet 2023 sera rouge dans les sens des départs et le samedi 5 août noir.

"Cette année, compte tenu de la rentrée scolaire qui aura lieu le 4 septembre, nous aurons deux week-ends très chargés sur le sens des retours, le dernier du mois d’août (26-27) et le premier du mois de septembre (2-3)", prévient Céline Bartherote, directrice du centre "Info-Trafic" de Vinci Autoroutes.

Des prévisions affinées

Cette première version du calendrier du trafic routier est donc établie avec une estimation de l’intensité du trafic pour chaque période et pour chaque axe routier. Les prévisions sont ensuite affinées une première fois en tenant compte des dates, des zones des vacances scolaires, des jours fériés, des ponts, etc.

Puis, une seconde fois quelques jours avant le week-end en indiquant aux usagers de la route les difficultés qu’ils seront susceptibles de rencontrer.