Ventes de livres : Fred Vargas prend le large avec "Sur la dalle"

(ETX Daily Up) - La romancière française Fred Vargas s'impose encore et toujours en tête du classement des ventes de livres établi par Edistat avec le polar "Sur la dalle". Pour la semaine du 19 au 25 juin, elle devance Virginie Grimaldi avec le roman "Il nous restera ça" et le cahier de vacances "Passeport - Toutes les matières de la 6e à la 5e" qui s'installe sur la troisième marche du podium.

Classement des meilleures ventes de livres du 19 au 25 juin 2023 :

1. "Sur la dalle", Fred Vargas (Flammarion)

2. "Il nous restera ça", Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche)

3. "Passeport - Toutes les matières de la 6e à la 5e", Isabelle De Lisle, Philippe Rousseau, Carole Bonnet, Pierre Reynaud, Catherine Reynaud, Malorie Gorillot, Sébastien Dessaint (Hachette Education)

4. "La Faiseuse d'étoiles", Mélissa Da Costa (Le Livre de Poche)

5. "Tant que le café est encore chaud", Toshikazu Kawaguchi (Le Livre de Poche)

6. "Passeport - Toutes les matières de la 5e à la 4e", Isabelle De Lisle, Philippe Rousseau, Marie Françoise Dréano, Sylvie Le Bour, Pierre Reynaud, Catherine Reynaud, Malorie Gorillot (Hachette Education)

7. "Les Cahiers d'Esther T.8 - Histoires de mes 17 ans", Riad Sattouf (Allary)

8. "Passeport du CE1 au CE2", Catherine Bessières et Xavier Knowles (Hachette Education)

9. "Passeport du CP au CE1", Philippe Bourgouint, Nicole Presse et Xavier Knowles (Hachette Education)

10. "Passeport du CM2 à la 6e", Eliane Masclet, Gérard Bonnérat, Guy Blandino, Bernard Jenner, Xavier Knowles, Charlotte Jouenne (Hachette Education)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.