Aveyron : collision entre deux véhicules à Pont-de-Salars, quatre blessés légers

L'accident s'est produit ce dimanche 2 juillet en début d'après-midi.

Une accident de la route s'est produit ce dimanche 2 juillet vers 14 heures sur la RD 911 au lieu-dit Puech-Teste à Pont-de-Salars. Pour une raison qui reste à déterminer, une voiture avec deux personnes à bord a percuté par le côté un deuxième véhicule avec également deux personnes à bord dans un léger virage.

Les pompiers, la gendarmerie et deux ambulances se sont rendus sur les lieux. Les quatre personnes (deux femmes de 19 et 35 ans, un homme de 29 ans et une quatrième personne dont l'identité n'a pas été relevée) ont été légèrement blessés et conduits à l'hôpital Jacques-Puel de Rodez.

La circulation sur cette portion de la RD 911 a été perturbée durant toute la durée de l'intervention.