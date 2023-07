Salmiech. Le député Jean-François Rousset sur le terrain

Jean-François Rousset et Simon Worrou, son suppléant, étaient en visite sur la commune. Reçus en mairie par les élus locaux, les travaux mais surtout les projets avec notamment la construction de la nouvelle école ont été évoqués.

Ensuite, passage au centre d’hébergement du Théron, la visite effectuée et commentée par le directeur a permis au député, ancien chirurgien, de se replonger dans un environnement qu’il connaît bien ; il en est de même pour Robert Bos, ancien docteur du village. Le directeur a tenu à rappeler les deux dernières crises, sanitaires et économiques qui fragilisent le centre. Actuellement, 28 studios sur 30 sont occupés, un partenariat avec le conseil départemental pourrait permettre au centre d’hébergement d’accueillir des personnes à revenus modestes éligibles à certaines aides. Le député a été surpris par cette structure qui pourrait intéresser les Ruthénois ; en effet, seulement 20 minutes séparent le chef-lieu de la commune salmiéchoise.

C’est à Lacan à la ferme de la famille Mazenq que s’est terminée cette visite. Ici, on élève 70 vaches aubracs et 400 brebis viande. Loin du rapport de la cour des comptes, Bernard et son fils qui prend la succession n’ont pas l’impression de polluer. Par contre, ils sont convaincus de "galérer" : si le fils évoque "un métier passion", Bernard, le père, se dit inquiet pour ces jeunes : les veaux se vendent au même prix qu’il y a quarante ans mais par contre les charges ont beaucoup augmenté…

De quoi faire presque regretter le temps des anciens qui s’entraidaient et savaient prendre le temps de partager de bons moments.

Jean-Paul Labit, maire résidant au hameau, se souvient : "Mon père possédait 6 vaches et 50 brebis et on vivait"…

Fini la nostalgie… on trinque rapidement car le député doit prendre l’avion pour la capitale.