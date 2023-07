Villecomtal. "Le livre qui parle", tout un programme

À l’occasion de la 3e édition du café littéraire "Le livre qui parle", l’association "Le goût des autres" et la médiathèque proposaient une rencontre autour de livres à emporter en vacances, à la plage ou ailleurs, livre léger mais pas "tarte" à en juger par le choix fait par les lecteurs.

Pour commencer, une présentation très riche du livre d’Éric Lenoir "Le petit traité du jardin punk", une approche punk du jardin et du paysage, instinctive, à revers de bon nombre d’idées reçues ! Un espace décomplexé qui s’émancipe des règles du jardinage traditionnel, ne cherche pas à dompter la nature à tout prix et la laisse, au contraire, reprendre un peu ses droits. Un manifeste écologique et libertaire autour de l’idée du paysage et du

jardin.

Pour leur bonheur, les participants ont écouté avec attention la présentation de "Les Mémoires d’un chat" de Hiro Arikawa. Une histoire de liberté, un chat punk, peut-être ?

Prenant et surprenant, profond et plein d’humour, "Les Mémoires d’un chat" est un beau roman sur l’adoption, l’amitié, et la force des liens qui unissent l’homme et l’animal.

À la suite, tout le monde a été invité à investir la "Papeterie Tusubaki" de Ogawa Ito.