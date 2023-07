Espalion. Les collégiens de l’IIC primés au concours de la Résistance

L’originalité de leur production au concours de la Résistance et de la Déportation leur a valu un deuxième prix méritoire.

Dernièrement, les collégiens et lycéens lauréats au concours de la Résistance et de la Déportation 2023 étaient invités à la remise des prix départementaux à l’auditorium du Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron, à Rodez. Remise des prix placée sous la présidence du préfet Charles Giusti, en présence de nombreuses associations d’anciens combattants, ainsi que de Madame Crépon-Pillone, directrice départementale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La remise des prix s’est achevée en chantant "La Marseillaise" et par un buffet servi dans le salon Jean Moulin de la préfecture.

Cette année, quatorze élèves de troisième du collège Immaculée Conception ont travaillé sur le thème "l’école et la Résistance. Des jours sombres au lendemain de la Libération (1940-1945)". Ils étaient accompagnés par Madame Viarnes, professeur d’Histoire, et Monsieur Marragou, professeur documentaliste.

Ils ont choisi de réaliser un journal intime d’un petit écolier dans un village du Nord-Aveyron, racontant son année scolaire 1943-1944, et s’apercevant peu à peu comment son instituteur résistait au régime de Vichy. Les personnages et le journal sont fictifs mais ils s’appuient sur des faits réels. Pour ce travail, ils ont obtenu le deuxième prix ex æquo dans la catégorie travail collectif collège. Bravo à eux, leur implication volontaire montre qu’ils sont conscients qu’ils doivent à leur tour perpétuer ce devoir de mémoire.