Pont-de-Salars. Les marchés d’été sont de retour dès ce mercredi 5 juillet

Chaque mercredi soir de l’été, à partir du 5 juillet, touristes comme locaux auront rendez-vous à Pont-de-Salars, pour les marchés d’été. La saison estivale commence et le village va s’animer tous les mercredis de l’été pour le plaisir des estivants et de la population locale. Les marchés d’été du village reprennent mercredi 5 juillet et ils se dérouleront tous les mercredis de juillet et août, de 18 heures à 21 h 30. Ces marchés sont devenus depuis de nombreuses années un incontournable pour bon nombre d’habitants du village, des alentours et de nombreux touristes, venus pas seulement pour s’approvisionner mais pour y passer un moment de détente et de convivialité. Pour le plus grand plaisir de tous, ce sont plus de 25 exposants qui se retrouvent tous les mercredis soir jusqu’au 30 août inclus au centre du village sur la place du 29-Juin- 1944 (devant la salle des fêtes) pour proposer de nombreux produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter : plats cuisinés, aligot, glace, farçous, fruits et légumes, paella, vin, gâteaux à la broche, fromages, bières, lentilles, pizzas, burgers, macarons… ainsi que des produits artisanaux : sacs, bijoux, travail du bois, maroquinerie, jouets, bandes dessinées… De nouvelles animations gratuites et ouvertes à tous seront proposées et alterneront à chaque marché pour les rendre conviviaux et festifs (concerts, initiation au jeu de quilles au maillet, jeux en bois, jeux gonflables, folklore, chorale…). Pour tous renseignements, contacter la mairie au 05 65 46 84 27 ou par mail

animation@pontdesalars.fr