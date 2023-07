Espalion. Une œuvre collective et colorée installée au Foirail

L’inauguration d’une fresque dans l’aire de jeux pour enfants du Foirail a conclu le projet pédagogique et coopératif de l’année scolaire dans les classes de CP, CE1 et CM2 de l’école Saint-Hilarian.

Après un premier projet réalisé il y a un an sur le thème des émotions, les enseignantes des trois classes ont, cette année, amené leurs élèves sur le chemin de la création avec un travail autour de la main. Lancé dès la rentrée scolaire, le projet "Main dans la main" a servi de support à l’acquisition de toutes les compétences scolaires au programme de chaque niveau tout en faisant découvrir aux élèves l’histoire d’Espalion et de ses monuments à travers les âges. Un travail autour du patrimoine associé à la découverte des métiers manuels de l’artisanat présents dans la ville au fil des siècles.

Plus d’une vingtaine d’artisans, d’entreprises et d’associations de la ville sont venus présenter leurs métiers et leurs activités aux élèves.

Des ateliers qui leur ont permis d’observer, questionner, toucher, créer ou façonner et de découvrir ainsi que toute création passe par la main.

Une fresque artistique, pédagogique et ludique

Pour garder une trace en couleurs de ce travail, les élèves ont participé à la réalisation d’une grande et superbe fresque installée au Foirail par les services techniques de la mairie. Une création street art collective effectuée sous la houlette du talentueux graffeur Guihome où chaque enfant a pu s’essayer à la peinture à la bombe, au pinceau et au posca.

Sur cette œuvre contemporaine apparaissent les monuments emblématiques de la ville ainsi que les métiers de l’artisanat présents dans la cité au fil de l’histoire.

À l’arrière de la structure est installé un jeu interactif et numérique créé par les élèves, permettant au public de découvrir le travail de la main et les diaporamas réalisés lors des ateliers avec les artisans.

Remerciements

Lors de l’inauguration, et avant la présentation de la fresque au public, Laetitia Durand, la directrice de l’école était entourée de Delphine, Carine, Sandrine et Karine, les enseignantes porteuses du projet. Une équipe pédagogique qui a adressé ses vifs remerciements aux nombreuses personnes, institutions, associations, artisans, entreprises, mairie d’Espalion ainsi qu’aux élèves et aux familles qui se sont tous fortement investis dans le projet.

Le maire, Éric Picard, a félicité et remercié lui aussi tous les acteurs. Il a rappelé que cette fresque a été installée par les agents communaux et qu’elle contribue, comme l’aménagement paysager des bords du Lot inauguré quelques jours auparavant, à rendre le Foirail encore plus agréable et attractif.