Villecomtal. De belles rencontres avec les habitants

Au cours de leur rassemblement à Villecomtal, les utilisateurs de camping-cars Adria installés à l’aire de camping-car participative ont pu visiter le village et ses particularités, Espace des Enfarinés, exposition de minéraux, bastide... Il ont fait de riches et chaleureuses rencontres avec les habitants, accueillants et prêts à parler de leur histoire, de leur village et de ses environs.

Le GUCCA, Groupe des Utilisateurs de Camping-Cars Adria, a été créé par Philippe G. dit "Le Havrais" en 2003. Le GUCCA a toujours gardé son esprit liberté, partage et amitié.

Cette année 2023, pour ses 20 ans, le GUCCA s’est rassemblé à Villecomtal et n’a pas manqué de transmettre un grand merci à la municipalité pour avoir mis à sa disposition son aire de camping-car. Le habitants du village et autres visiteurs ont a été très heureux de rencontrer tous ces visiteurs et d’échanger avec eux.